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Бывшая девушка Боатенга найдена мертвой

Германия
(2 голосов)

Причины смерти не называются

Бывшая девушка Боатенга найдена мертвой
Новина українською

Модель Кася Ленхардт, бывшая девушка защитника "Баварии" Жерома Боатенга, найдена мертвой у себя дома, пишет The Sun.

Полиция Берлина обнаружила тело 25-летней модели 9 февраля. При этом власти не считают смерть девушки насильственной. На прошлой неделе Боатенг объявил о расставании с Ленхардт после 15 месяцев отношений.

Немецкое агентство Bild также сообщило, что в январе Ленхардт попала в аварию на автомобиле Боатенга, а в ее крови было обнаружено 0,6 промилле алкоголя.

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В статье: Джером Боатенг Бавария (Мюнхен) Жером Боатенг
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Комментарии (1)
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Dardolis (Первомайск)
10.02.2021 в 16:32
Рубрика: Некролог бывших футболистов, официально открыта)
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