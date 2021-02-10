Бывшая девушка Боатенга найдена мертвой

Модель Кася Ленхардт, бывшая девушка защитника "Баварии" Жерома Боатенга, найдена мертвой у себя дома, пишет The Sun.

Полиция Берлина обнаружила тело 25-летней модели 9 февраля. При этом власти не считают смерть девушки насильственной. На прошлой неделе Боатенг объявил о расставании с Ленхардт после 15 месяцев отношений.

Немецкое агентство Bild также сообщило, что в январе Ленхардт попала в аварию на автомобиле Боатенга, а в ее крови было обнаружено 0,6 промилле алкоголя.