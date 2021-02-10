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Бавария готова выплатить отступные за Упамекано. ПСЖ убавил интерес к защитнику

Германия
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За Дайо также ведут борьбу "Челси" и "Ливерпуль"

Бавария готова выплатить отступные за Упамекано. ПСЖ убавил интерес к защитнику
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Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что мюнхенская "Бавария" готова выплатить отступные за защитника "Лейпцига" Дайо Упамекано. Молодой защитник - главный приоритет на трансферном рынке для боссов "Баварии".

За талантливого центрбэка также борется ряд клубов АПЛ, в частности "Ливерпуль" и лондонский "Челси". В свою очередь, по информации источника, "Манчестер Юнайтед" не находится на продвинутой стадии переговоров с "быками" по поводу перехода Упамекано. "ПСЖ" же убавил свой интерес к Дайо, в и клубе не ставят задачу любыми средства подписать защитника.

В текущем сезоне немецкого национального первенства 22-летний Упамекано принял участие в 19 матчах.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Дайо Упамекано
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