Бавария готова выплатить отступные за Упамекано. ПСЖ убавил интерес к защитнику

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что мюнхенская "Бавария" готова выплатить отступные за защитника "Лейпцига" Дайо Упамекано. Молодой защитник - главный приоритет на трансферном рынке для боссов "Баварии".

За талантливого центрбэка также борется ряд клубов АПЛ, в частности "Ливерпуль" и лондонский "Челси". В свою очередь, по информации источника, "Манчестер Юнайтед" не находится на продвинутой стадии переговоров с "быками" по поводу перехода Упамекано. "ПСЖ" же убавил свой интерес к Дайо, в и клубе не ставят задачу любыми средства подписать защитника.

В текущем сезоне немецкого национального первенства 22-летний Упамекано принял участие в 19 матчах.