  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Прямо перед финалом КЧМ: полузащитник Баварии подхватил коронавирус
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прямо перед финалом КЧМ: полузащитник Баварии подхватил коронавирус

Германия
(1 голосов)

Раумдойтер Флика выбыл

Прямо перед финалом КЧМ: полузащитник Баварии подхватил коронавирус
Новина українською

По информации немецкого подразделения Sky Sports, атакующий хавбек мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Читайте такжеБавария - УАНЛ Тигрес. Прогноз на финал клубного Чемпионата мира

Напомним, сегодня, в 20:00 по киевскому времени, "Бавария" сыграет с "УАНЛ Тигресс" в финале Клубного чемпионата мира. Таким образом, немец не примет участие в поединке. В текущем сезоне Мюллер сыграл в 30 матчах – он забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

Мюллер является 9-кратным победителем Бундеслиги, 6-кратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "Баварии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Клубный ЧМ УАНЛ Тигрес (Мексика) Клубный чемпионат мира УАНЛ Тигрес (Монтеррей) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sport De

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...