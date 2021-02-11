Прямо перед финалом КЧМ: полузащитник Баварии подхватил коронавирус

По информации немецкого подразделения Sky Sports, атакующий хавбек мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Напомним, сегодня, в 20:00 по киевскому времени, "Бавария" сыграет с "УАНЛ Тигресс" в финале Клубного чемпионата мира. Таким образом, немец не примет участие в поединке. В текущем сезоне Мюллер сыграл в 30 матчах – он забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

Мюллер является 9-кратным победителем Бундеслиги, 6-кратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "Баварии".