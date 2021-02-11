Лейпциг выкупил Анхелиньо у Манчестер Сити

"РБ Лейпциг" воспользовался правом выкупа флангового защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо. Об этом пишет немецкое издание Kicker.

Испанский фулбек на правах аренды перешёл в "Лейпциг" ещё в январе 2020 года. 24-летний игрок впечатлил руководство и тренерский штаб "быков", поэтому было принято решение о его полноценном приобретении за € 18 млн — такая сумма выкупа фигурировала в контракте игрока.

В сезоне-2020/2021 он провёл за "Лейпциг" 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.