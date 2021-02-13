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Конкурентом меньше для Зинченко. Лейпциг подтвердил выкуп Анхелиньо
Испанец продолжит выступления за "быков"
"РБ Лейпциг" подтвердил подписание контракта с Анхелиньо.
24-летний испанец выступал за "быков" на правах аренды из "Манчестер Сити" с января 2020 года, а теперь подписал с немецким клубом полноценное соглашение до июня 2025 года. Сумма компенсации составила 20 миллионов евро – 18 млн за выкуп и ещё 2 за аренду.
В этом сезоне Анхелиньо отметился 8 голами и 11 результативными передачами в 29 матчах за "Лейпциг".
Напомним, ранее "Бавария" сообщила о предстоящем переходе Дайота Упамекано в стан чемпионов Германии.
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