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Конкурентом меньше для Зинченко. Лейпциг подтвердил выкуп Анхелиньо

Германия
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Испанец продолжит выступления за "быков"

Конкурентом меньше для Зинченко. Лейпциг подтвердил выкуп Анхелиньо

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"РБ Лейпциг" подтвердил подписание контракта с Анхелиньо.

24-летний испанец выступал за "быков" на правах аренды из "Манчестер Сити" с января 2020 года, а теперь подписал с немецким клубом полноценное соглашение до июня 2025 года. Сумма компенсации составила 20 миллионов евро – 18 млн за выкуп и ещё 2 за аренду.

В этом сезоне Анхелиньо отметился 8 голами и 11 результативными передачами в 29 матчах за "Лейпциг".

Напомним, ранее "Бавария" сообщила о предстоящем переходе Дайота Упамекано в стан чемпионов Германии.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) РБ Лейпциг Анхелиньо
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