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Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч 21 тура Бундеслиги – в прямом эфире
Бундеслига, 21-й тур
13 февраля. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Хоффенхайм”
Телетрансляция – Megogo
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При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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