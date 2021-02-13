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Бундеслига. Боруссия Дортмунд снова без победы, затмение Байера в матче с Майнцем
BVB избежал поражения благодаря голу Холанда в конце матча
Martin Meissner - Getty Images
Бундеслига, 21-й тур
Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Хоффенхайм” 2:2
Голы: Санчо 24, Холанд 82 – Даббур 31, Бебу 51
“Боруссия”: Хитц – Джан, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Беллингем (Шульц 71), Дилэйни (Дауд 60) – Брандт (Мукоко 60), Рейна (Ройс 60), Санчо – Холанд
“Хоффенхайм”: Бауманн – Йон, Фогт, Гриллич, Пош, Кадержабек (Гачинович 64) – Баумгартнер, Самассеку, Руди – Бебу, Даббур (Сков 88)
Предупреждения: Дилэйни 21, Аканджи 67 – Руди 27, Гриллич 57, Фогт 59, Пош 60, Самассеку 65, Даббур 85
Леверкузен, “БайАрена”
“Байер” Леверкузен – “Майнц” 2:2
Голы: Аларио 14, Шик 85 – Глатцель 89, Штегер 90+3
“Байер”: Градецки (Ломб 46) – Фосу-Менса, Та (Свен Бендер 63), Тапсоба, Венделл – Демирбай (Амири 72), Арангис, Виртц – Бэйли (Грэй 72), Аларио (Шик 63), Диаби
“Майнц”: Центнер – Ньякате, Белль, Сен-Жюст – Мвене, Кор, Баррейро (Штегер 84), Да Коста – Латца (Боэтиюс 78) – Онисиво (Глатцель 79), Салаи (Буркхардт 84)
Предупреждения: Та 3, Венделл 13, Тапсоба 67, Шик 68, Фосу-Менса 82 – Штегер 90+4
Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”
“Штутгарт” – “Герта” 1:1
Голы: Калайджич 45+3 – Нетц 82
“Штутгарт”: Кобель – Мавропанос, Каразор, Антон – Вамангитука (Кулибали 68), Мангаля, Эндо, Соса – Ферстер (Сиссе 86), Калайджич (Климович 86), Томми (Дидави 68)
“Герта”: Ярстейн – Миттельштедт (Нетц 80), Альдерете, Штарк, Пекарик (Лекки 79) – Тузар, Гендузи, Аскасибар (Хедира 58) – Кунья, Пентек (Радоньич 58), Лукебакио
Предупреждения: Мавропанос 7, Каразор 69 – Пентек 13, Пекарик 37
Бремен, “Везерштадион”
“Вердер” Бремен – “Фрайбург” 0:0
“Вердер”: Павленка – Велькович (Мойсандер 46), Топрак, Фридль – Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд (Осако 80), Шмид (Биттенкур 86), Аугустинссон (Грос 86) – Рашица, Сарджент (Зельке 62)
“Фрайбург”: Мюллер – Хайнц, Гульде, Линхарт – Гюнтер, Хефлер, Сантамария (Хаберер 71), Шмид – Грифо, Ен (Петерсен 56) – Демирович (Хелер 56)
Предупреждения: Хефлер 84 – Хайнц 90+3
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