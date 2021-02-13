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Бундеслига. Боруссия Дортмунд снова без победы, затмение Байера в матче с Майнцем

Германия
(1 голосов)

BVB избежал поражения благодаря голу Холанда в конце матча

Бундеслига. Боруссия Дортмунд снова без победы, затмение Байера в матче с Майнцем

Martin Meissner - Getty Images

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 21-й тур

Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Хоффенхайм” 2:2

Голы: Санчо 24, Холанд 82 – Даббур 31, Бебу 51

“Боруссия”: Хитц – Джан, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Беллингем (Шульц 71), Дилэйни (Дауд 60) – Брандт (Мукоко 60), Рейна (Ройс 60), Санчо – Холанд

“Хоффенхайм”: Бауманн – Йон, Фогт, Гриллич, Пош, Кадержабек (Гачинович 64) – Баумгартнер, Самассеку, Руди – Бебу, Даббур (Сков 88)

Предупреждения: Дилэйни 21, Аканджи 67 – Руди 27, Гриллич 57, Фогт 59, Пош 60, Самассеку 65, Даббур 85

Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Майнц” 2:2

Голы: Аларио 14, Шик 85 – Глатцель 89, Штегер 90+3

“Байер”: Градецки (Ломб 46) – Фосу-Менса, Та (Свен Бендер 63), Тапсоба, Венделл – Демирбай (Амири 72), Арангис, Виртц – Бэйли (Грэй 72), Аларио (Шик 63), Диаби

“Майнц”: Центнер – Ньякате, Белль, Сен-Жюст – Мвене, Кор, Баррейро (Штегер 84), Да Коста – Латца (Боэтиюс 78) – Онисиво (Глатцель 79), Салаи (Буркхардт 84)

Предупреждения: Та 3, Венделл 13, Тапсоба 67, Шик 68, Фосу-Менса 82 – Штегер 90+4

Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Герта” 1:1

Голы: Калайджич 45+3 – Нетц 82

“Штутгарт”: Кобель – Мавропанос, Каразор, Антон – Вамангитука (Кулибали 68), Мангаля, Эндо, Соса – Ферстер (Сиссе 86), Калайджич (Климович 86), Томми (Дидави 68)

“Герта”: Ярстейн – Миттельштедт (Нетц 80), Альдерете, Штарк, Пекарик (Лекки 79) – Тузар, Гендузи, Аскасибар (Хедира 58) – Кунья, Пентек (Радоньич 58), Лукебакио

Предупреждения: Мавропанос 7, Каразор 69 – Пентек 13, Пекарик 37

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Фрайбург” 0:0

“Вердер”: Павленка – Велькович (Мойсандер 46), Топрак, Фридль – Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд (Осако 80), Шмид (Биттенкур 86), Аугустинссон (Грос 86) – Рашица, Сарджент (Зельке 62)

“Фрайбург”: Мюллер – Хайнц, Гульде, Линхарт – Гюнтер, Хефлер, Сантамария (Хаберер 71), Шмид – Грифо, Ен (Петерсен 56) – Демирович (Хелер 56)

Предупреждения: Хефлер 84 – Хайнц 90+3

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вердер (Бремен) Герта (Берлин) Байер (Леверкузен) Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Фрайбург Штутгарт (Германия) Эрлинг Холанд
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