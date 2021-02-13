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Бундеслига. Пятая субботняя ничья

Германия
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Унион и Шальке поделили очки

Бундеслига. Пятая субботняя ничья

Maja Hitij / Getty Images

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Все четыре матча чемпионата Германии, которые начались в 16:30, закончились ничьими. Затем вечером поделили очки “Унион” и с “Шальке”. Пока в 21-м туре Бундеслиги побеждал только “РБ Лейпциг”, который вчера переиграл “Аугсбург”.

С каждым туром шансы “Шальке” на спасение уменьшаются. Сегодня “Шальке” уверенно владел мячом, но с трудом доводил свои атаки до ударов.

“Унион” играл вертикальнее, и гораздо чаще угрожал воротам Ферманна. Всего по ударам – 19:6 в пользу берлинской команды, у “Шальке” был только один удар в створ.

Опасные моменты были только у “Униона”. В самом начале матча Авонийи не смог переиграть Ферманна с близкой дистанции, а после перерыва ударил мимо с нескольких метров. Должен был забивать Ингварстен – но он ударил головой в упор прямо во вратаря “Шальке”.

0:0. “Унион” не может выиграть в пятом матче подряд, но остается на комфортном девятом месте с 30 очками. “Шальке” остается последним с отставанием в восемь очков от 16-й “Арминии”.

Бундеслига, 21-й тур. Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Шальке” 0:0

“Унион”: Кариус – Кнохе, Фридрих, Хюбнер – Триммель, Гентнер (Премель 69), Андрих, Ингварстен, Гиссельманн – Авонийи (Тойхерт 85), Похьянпало (Муса 62)

“Шальке”: Ферманн – Колашинац, Чау, Мустафи, Беккер – Сердар, Стамбули – Арит, Бенталеб (Бужеляб, 63), Виллиам (Раман 63) – Хоппи

Предупреждения: Триммель 2, Хюбнер 75, Муса 75 – Виллиам 24, Арит 85

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Унион (Берлин)
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