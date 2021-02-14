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Байер Леверкузен - Майнц 2:2. Обзор матча и видео голов
Байер Леверкузен – Майнц ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 13 февраля ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
FEDERICO GAMBARINI/POOL/AFP via Getty Images
“Мы играли плохо на протяжении всего матча. В первом тайме мы не играли хорошо. Мы были плохи во владении, плохо играли в позиционной атаке, плохо защищались, плохо делали подкаты. Так матч не выиграешь”, – сказал после матча с “Майнцем” главный тренер “Байера” Петер Бос. Тем не менее его команда была очень близка к тому, чтобы взять три очка. Аларио в первом тайме, а затем Шик во втором тайме забили по голу за Леверкузен, но на самых последних минутах “Майнц” забил два гола в ответ и вырвал ничью – 2:2.
Бундеслига, 21-й тур. Леверкузен, “БайАрена”
Голы: Аларио 14, Шик 85 – Глатцель 89, Штегер 90+3
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