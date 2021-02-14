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СМИ: Бавария подписала свободного агента из Чемпионшипа

Германия
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Игрок присоединится летом

СМИ: Бавария подписала свободного агента из Чемпионшипа

readfootball.com

Новина українською

Левый защитник "Рединга" Омар Ричардс станет игроком "Баварии" по окончании текущего сезона. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

У футболиста заканчивается контракт с английский клубом в июне, и он воспользовался возможностью подписывать предварительное соглашение с клубом за пол года до этого момента. Мюнхенское руководство решило взять защитника в свои ряды. Как отметил спортивный директор "Баварии" Салихамиджич, Омар будет выполнять роль бэкапа Альфонсо Дэвиса.

Также отмечается, что Люка Эрнандес окончательно будет играть на позиции центрального защитника.

22-летний игрок в этом сезоне провел 27 матчей за "Рединг". Он является воспитанником этого клуба. Также в его активе один поединок за молодежную сборную Англии. Transfermarkt оценивает Ричардса в 2 млн евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Чемпионшип
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