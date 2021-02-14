Бундеслига. Восемнадцатый гол Силвы и десятая победа Айнтрахта

Терпение и хладнокровие. Вот какие качества, помимо впечатляющих игровых достоинств, характерны для нынешнего “Айнтрахта”. Команда Ади Хюттера с первых минут принялась бомбардировать ворота Тимо Хорна. Андре Силва неизменно оказывался на ударных позициях, Юнес отдавал передачи вразрез, Костич выполнял кроссы, Камада обострял игру из полупространств. Все было в игре “Айнтрахта”, не хватало только одного точного удара. Иногда Силва пробивал слишком мягко в руки киперу, иногда мяч летел мимо, иногда Франкфурту не хватало всего лишь нескольких сантиметров, как в эпизоде на первых минутах второго тайма, когда мяч немного пересек линию после навеса Костича и гол Силвы после удара головой не был засчитан.

Несмотря на очевидные проблемы с реализацией, “Айнтрахт” продолжал действовать напористо и целенаправленно, и в итоге добился своего. Дурм сместился с фланга в центр, мяч после его удара застрял в ногах у Камады, японец легонько катнул мяч Силве и португалец одним касанием перебросил Хорна. Для Силвы этот гол стал уже восемнадцатым в чемпионате.

Только пропустив гол, “Кельн” показал, что он тоже умеет атаковать. Например, хороший момент упустил Деннис. “Козлы” старались максимально эффективно использовать стандарты у ворот “Айнтрахта”, но хозяевам сегодня удалось не пропустить (с ними это случилось только третий раз в сезоне). Даже более того – “Айнтрахт” забил еще. В этот раз отличился центрбек Н’Дика, замкнув подачу с углового Костича.

2:0 – “Айнтрахт” снова в первой четверке. “Орлы” опережают Дортмунд на шесть очков, а Леверкузен – на три. В следующем туре “Айнтрахт” ожидает настоящая проверка на лигочемпионовские амбиции – матч с “Баварией”.

Бундеслига, 21-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Кельн” 2:0

Голы: Силва 57, Н’Дика 79

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Дурм (Туре 71), Соу (Роде 71), Хасебе, Костич – Камада (Цубер 82), Юнес (Йович 71) – Силва (Хрустич 90)

“Кельн”: Тимо Хорн – Честич, Мере, Чихос – Скири – Вольф (Лимниос 82), Озджан (Дрекслер 72), Реджбечай, Яннес Хорн (Каттербах 85) – Дуда (Тильманн 46), Деннис (Арокодаре 72)

Предупреждения: Соу 32, Туре 75, Костич 88 – Мере 90+1