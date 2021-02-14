Бундеслига. Ничейный матч Вольфсбурга и Гладбаха

Шестой из восьми матчей Бундеслиги 21-го тура закончился ничьей. Этот результат был ожидаемым. “Вольфсбург” и “Боруссия” Менхенгладбах – две очень неуступчивые команды, и в матче между собой они действовали жестко, бескомпромиссно, часто на грани фола.

Это был практически равный матч по многим показателям. Удары – 18/12, владение – 54/46, точность передач – 80/76, общая дистанция – 120.5/121.1 км, подкаты – 119/122, фолы – 10/11.

И все же “Вольфсбургу” удавалось создавать моменты поострее. В первом тайме Зоммер спас ворота Гладбаха после удара Мбабу, опасный выстрел Баку был заблокирован, Герхардт ударил выше ворот, Вегорст не реализовал выход один на один (все равно был офсайд). “Боруссия” ответила только ударом Лазаро выше.

Кульминация поединка наступила на 63-й минуте. Арнольд выкрутил мяч с углового, Брукс выиграл борьбу и ударил головой, но “Боруссию” от гола спасла штанга.

Это был последний по-настоящему опасный момент в матче.

Оливер Гласнер (“Вольфсбург”) и Марко Розе (“Боруссия” Менхенгладбах) часто встречались между собой в австрийской Бундеслиге, но матч закончился безголевой ничьей не из-за того, что эти тренеры очень хорошо знают друг друга. Холодная погода и огромная ценность трех очков заставили обе команды поставить на первое место борьбу, а на второе – футбол.

“Вольфсбург” закончил тур на четвертом месте, “Боруссия” Менхенгладбах – на седьмом. Между ними шесть очков.

Бундеслига, 21-й тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Боруссия” Менхенгладбах 0:0

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер, Арнольд – Баку, Герхардт, Штеффен (Жоау Виктор 80) – Вегорст

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер Нойхаус – Хофманн (Эмболо 80), Штиндль, Лазаро (Вольф 70) – Плеа

Предупреждения: Брукс 11 – Бенсебаини 7, Плеа 79, Эмболо 85