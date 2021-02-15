Вратарь-интеллектуал из Бундеслиги. Градецки удивил футбольный мир

Вратарь немецкого "Байера" финн Лукаш Градецки показал невероятные познания в "вексиллологии" - науке, которая занимается изучением частности флагов.

Футболист правильно назвал 90 из 92 флагов. Не справился только с флагами Туркменистана, (перепутал с Таджикистаном), а также с флагом Ирландии (перепутал с флагом Кот-д'Ивуара).