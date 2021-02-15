Бундеслига. Бавария - Арминия 3:3. Маленькое чудо

Билефельд дважды вел в счете, но может быть доволен и ничьей на Альянц-Арене

После победы в Суперкубке УЕФА над “Севильей” мюнхенская “Бавария” отправилась в Зинсхайм, где проиграла “Хоффенхайму” со счетом 1:4. У “Рекордмайстера” просто не было времени на восстановление, и дерзкий, агрессивный, вертикальный “Хоффенхайм” воспользовался усталостью “Баварии”.

Параллель не случайная. “Бавария” только в четверг играла в финале клубного Чемпионата мира в Катаре, а последний матч “Арминии” был сыгран 31 января (в прошлом туре поле в Билефельде засыпало снегом и игра с “Вердером” была перенесена).

Однако только усталостью/свежестью этот результат не объяснишь. Чтобы добиться положительного результата в игре с “Баварией”, нужно везение. К примеру, сегодня “Арминия” смогла реализовать все свои моменты. Три удара в створ – три гола. Первый в сезоне гол после углового. Полуосновной состав у соперника.

В центре поля у “Баварии” сегодня играли Алаба и Толиссо, на позиции Мюллера под Левандовским действовал Шупо-Мотинг, на правом фланге играл Сарр. По разным причинам отсутствовали Боатенг, Павар, Горетцка, Гнабри и Мюллер. Все – игроки основного состава.

Еще один фактор – снег. В первом тайме поле на “Альянц-Арене” полностью покрылось осадками, из-за чего у “Баварии” совершенно не получалась комбинационная игра. Дважды в первом тайме игра прерывалась, чтобы расчистить снег на линиях. “Арминии” удавалось передохнуть.

"Арминия” быстро забила первый гол. Влап получил мяч в канале между Зюле и Эрнандесом, и пробил Нойера. На 37-й минуте Алаба проиграл борьбу в воздухе после углового Пиперу. 0:2 в раздевалку. Для “Баварии” это было дежавю. В недавнем матче с “Майнцем” ситуация развивалась похожим образом, но после перерыва “Бавария” забила сопернику пять безответных голов. В этот раз не удалось, но “Рекордмайстер” был очень близок к камбэку.

Сначала Левандовский отыграл один гол, как всегда впечатлив своей техникой и финишем. Но сразу же “Бавария” пропустила. Сарр провалился на своем фланге, Фогльзаммер выполнил прострел, и никто не удержал Гебауэра.

1:3, но оставалось играть более 40 минут. Продержаться очень сложно.

“Арминия” старалась играть компактно, не ошибаться, но дважды “Баварии” все же удалось пробить Ортегу. Сначала Толиссо замкнул кросс Сане, а затем Дэвис удачно сыграл на добивании.

Были еще моменты – удар Сане под перекладину, удар Левандовский рядом со штангой. Но и “Арминия” забила еще один гол, который был отменен из-за офсайда.

Как бы там не было – 3:3. Семь из девяти матчей 21-го тура Бундеслиги закончились ничьими. Результат этого матча – наиболее неожиданный.

фото - ФК "Бавария", UEFA de

Бундеслига, 21-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Арминия” Билефельд 3:3

Голы: Левандовский 48, Толиссо 57, Дэвис 69 – Влап 9, Пипер 37, Гебаэур 49

“Бавария”: Нойер – Сарр (Киммих 58), Зюле, Эрнандес, Дэвис – Толиссо, Алаба – Сане, Шупо-Мотинг, Коман – Левандовский

“Арминия”: Ортега – Лаурсен, Нильссон, Пипер, Брюннер – Притль, Кунзе – Фогльзаммер (Зойферт 62), Влап (Кордова 62), Доан (Гебауэр 41) – Клос (ван дер Хоорн 90)

Предупреждения: Толиссо 78 – Кунзе 80