Нагельсманн опасается Ливерпуля после заявления Клоппа о АПЛ

Главный тренер немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн накануне первого поединка против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (16 февраля, 22:00) заговорил о еврокубковых амбициях соперника.

"Ливерпуль" теперь будет максимально сосредоточен на Лиге чемпионов. Они будут пытаться избавиться от негатива.

Знаем, что "Ливерпуль" - команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты команды в Английской премьер-лиге, многие тренеры говорят, что "Ливерпуль" рядом с "Манчестер Сити" - самые неудобные команды в чемпионате, поскольку умеют приспосабливаться к сопернику и прекрасно выполняют план на игру.

Они больше не думают о чемпионском титуле в Англии и бросят все силы на Лигу чемпионов.