Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн опасается Ливерпуля после заявления Клоппа о АПЛ
Чемпионство в Англии отпало
Goal
Главный тренер немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн накануне первого поединка против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (16 февраля, 22:00) заговорил о еврокубковых амбициях соперника.
"Ливерпуль" теперь будет максимально сосредоточен на Лиге чемпионов. Они будут пытаться избавиться от негатива.
Знаем, что "Ливерпуль" - команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты команды в Английской премьер-лиге, многие тренеры говорят, что "Ливерпуль" рядом с "Манчестер Сити" - самые неудобные команды в чемпионате, поскольку умеют приспосабливаться к сопернику и прекрасно выполняют план на игру.
Они больше не думают о чемпионском титуле в Англии и бросят все силы на Лигу чемпионов.
Популярное сейчас
- Не Луческу. Известен лучший тренер 2020 года в Украине
- Брюгге грозит самоизоляция - у соперника Динамо вспышка COVID-19
- Сын Кумана: Месси действительно живет инкогнито, Лионеля никто не видит
- Марко Розе по окончанию сезона возглавит дортмундскую Боруссию
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО