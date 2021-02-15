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Нагельсманн опасается Ливерпуля после заявления Клоппа о АПЛ

Германия
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Чемпионство в Англии отпало

Нагельсманн опасается Ливерпуля после заявления Клоппа о АПЛ

Goal

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Главный тренер немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн накануне первого поединка против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (16 февраля, 22:00) заговорил о еврокубковых амбициях соперника.

"Ливерпуль" теперь будет максимально сосредоточен на Лиге чемпионов. Они будут пытаться избавиться от негатива.

Знаем, что "Ливерпуль" - команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты команды в Английской премьер-лиге, многие тренеры говорят, что "Ливерпуль" рядом с "Манчестер Сити" - самые неудобные команды в чемпионате, поскольку умеют приспосабливаться к сопернику и прекрасно выполняют план на игру.

Они больше не думают о чемпионском титуле в Англии и бросят все силы на Лигу чемпионов.

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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