Устали? Бавария - Арминия 3:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария едва не уступила одному из претендентов на вылет - Арминии. Мюнхенцы проиграли первый тайм 0:2, после перерыва Левандовский забил свой 25-й гол в чемпионате, но соперник вновь увеличил преимущество до двух мячей. Впрочем, удержать преимущество команде из Билефильда не удалось - голы Толиссо и Дэвиса позволили действующему чемпиону Европы и мира избежать полной позора. Бавария по итогам тура подпустила Лейпциг на расстояние пяти очков.

Бундеслига, 21-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Арминия” Билефельд 3:3

Голы: Левандовский 48, Толиссо 57, Дэвис 69 – Влап 9, Пипер 37, Гебаэур 49