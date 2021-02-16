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Устали? Бавария - Арминия 3:3. Видео голов и обзор матча

Германия
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Смотреть видео обзор матча Бавария - Арминия, чемпионат Германии, 15 февраля 2021

Устали? Бавария - Арминия 3:3. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария едва не уступила одному из претендентов на вылет - Арминии. Мюнхенцы проиграли первый тайм 0:2, после перерыва Левандовский забил свой 25-й гол в чемпионате, но соперник вновь увеличил преимущество до двух мячей. Впрочем, удержать преимущество команде из Билефильда не удалось - голы Толиссо и Дэвиса позволили действующему чемпиону Европы и мира избежать полной позора. Бавария по итогам тура подпустила Лейпциг на расстояние пяти очков.

Бундеслига, 21-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”
“Бавария” – “Арминия” Билефельд 3:3
Голы: Левандовский 48, Толиссо 57, Дэвис 69 – Влап 9, Пипер 37, Гебаэур 49

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Арминия (Билефельд)
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