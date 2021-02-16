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Hala Madrid? Сегодня защитник Баварии объявит об уходе из мюнхенской команды

Германия
(1 голосов)

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Hala Madrid? Сегодня защитник Баварии объявит об уходе из мюнхенской команды

AS

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Сегодня, 16 февраля, защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба должен официально объявить об уходе из клуба – об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на немецкое издание Bild.

По информации источника, 28-летний австрийский исполнитель принял окончательное решение перейти в другой клуб летом 2021-го. Его контракт с "Баварией" истекает 30 июня.

Главный претендент на футболиста – мадридский "Реал". Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Давид имеет устную договоренность с "меренгами", трудовой договор будет подписан до 2025-го, однако "Челси" и "Ливерпуль" все еще пытаются переубедить Алабу.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
16.02.2021 в 11:58
Замена Капитану Рамосу. Вполне успешная и при чём как свободный агент.
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