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Hala Madrid? Сегодня защитник Баварии объявит об уходе из мюнхенской команды
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AS
Сегодня, 16 февраля, защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба должен официально объявить об уходе из клуба – об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на немецкое издание Bild.
По информации источника, 28-летний австрийский исполнитель принял окончательное решение перейти в другой клуб летом 2021-го. Его контракт с "Баварией" истекает 30 июня.
Главный претендент на футболиста – мадридский "Реал". Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Давид имеет устную договоренность с "меренгами", трудовой договор будет подписан до 2025-го, однако "Челси" и "Ливерпуль" все еще пытаются переубедить Алабу.
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