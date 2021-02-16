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Экс-горняк в лазарете: Бавария теряет вингера на длительный срок

Германия
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У бразильца трещина

Экс-горняк в лазарете: Бавария теряет вингера на длительный срок

Kicker

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Вингер мюнхенской "Баварии" Дуглас Коста получил травму и выбыл на длительный срок. Бразильский исполнитель получил трещину правой плюсны во время тренировочной сессии – об этом сообщает немецкое издание Kicker.

Напомним, ранее 30-летний полузащитник выступал за "Гремио" и донецкий "Шахтер". В 2015 году Дуглас переехал в Германию, но в одном из сезонов "Бавария" отдала Косту в аренду в туринский "Ювентус". "Старая синьора" выкупила права на футболиста в 2018-м, однако вернула игрока в Мюнхен, все также на правах аренды.

В "Шахтере" Дуглас Коста стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Аналогичные достижения покорились бразильцу в Италии и Германии.

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В статье: Дуглас Коста Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Kicker

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