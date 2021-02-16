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Алаба: Меня уговаривали остаться буквально все

Германия
(1 голосов)

Защитник уйдет по окончании сезона

Алаба: Меня уговаривали остаться буквально все

Новина українською

Защитник "Баварии" Давид Алаба рассказал, что в мюнхенском клубе пытались уговорить его остаться, прежде чем он окончательно решил покинуть команду летом.

"Старался ли кто-либо в клубе сохранить меня? Все, буквально все. И я очень, очень благодарен клубу за это. В том числе поэтому решение об уходе было очень трудным. Могу назвать "Баварию" семьёй", — приводит слова Алабы пресс-служба "Баварии".

Ранее стало известно, что Алаба дал согласие на переход в мадридский "Реал". Стороны вели переговоры с начала января и достигли устной договорённости о сотрудничестве. Давид подпишет с "Королевским клубом" контракт до лета 2025 года.

Алаба защищает цвета "Баварии" на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний австрийский футболист забил в 19 матчах немецкой Бундеслиги 2 гола.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен)
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