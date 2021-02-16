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Шальке объявил о предстоящей отставке спортивного директора

Германия
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Побыл в должности недолго

Шальке объявил о предстоящей отставке спортивного директора

imago images

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Аутсайдер немецкой Бундеслиги "Шальке 04" из города Гельзенкирхен объявил об отставке спортивного директора Йохена Шнайдера. Он занимал должность с февраля 2019 года.

Контракт с Шнайдером был рассчитан до 30 июня 2022 года, однако наблюдательный совет клуба решил разорвать его на год раньше. Сейчас он будет оставаться в должности, но только для того, чтобы передать дела своему преемнику. Его в наблюдательном совете как раз ищут, сообщает клуб.

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Наблюдательный совет назначил трех ответственных за планирование следующего сезона (скаут, наставник U-19 и руководитель сектора развития и поиска молодых талантов).

До "Шальке 04" Йохен Шнайдер успешно работал в клубе РБ "Лейпциг".

"Шальке 04" занимает последнее 19 место в турнирной таблице Бундеслиги. Впереди у команды домашний поединок с дортмундской Боруссией уже в субботу, 20 февраля.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен)
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