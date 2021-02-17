Боруссия Д сбилась с пути. Назначение Розе - очередная попытка найти нового Клоппа

Марко Розе за десять дней дважды разбил сердца болельщиков “Боруссии” Менхенгладбах.

Для начала Гладбах проиграл в Рейнском дерби “Кельну”, своему самому принципиальному сопернику. Это была игра позапрошлого тура. Она состоялась через несколько дней после выезда “Боруссии” в Штутгарт на кубковый матч, и Розе решил применить в дерби ротацию. План на игру не сработал – Гладбах проиграл 1:2 . На следующий день фаны опубликовали короткое заявление: “Тот, кто считает, что в дерби можно экспериментировать, не понимает “Боруссию” Менхенгладбах”.

В понедельник было объявлено о том, что Марко Розе летом возглавит “Боруссию” Дортмунд. Спортивный директор “жеребцов” Макс Эберль сообщил, что неделями он уговаривал Розе остаться, но не смог его переубедить. У Гладбаха не было иллюзий относительно амбиций 44-летнего тренера. Полтора года назад “Боруссия” М заплатила “Зальцбургу” отступные в три млн евро за Розе. Дортмунду он “достался” за пять миллионов. Если у тренера прописана клаусула в контракте, он понимает, что на него будет спрос.

Никто не спорит с тем, что Розе – хороший выбор Дортмунда. Наверное, это лучший тренер, которого BVB мог заполучить в данной ситуации. Розе состоялся как тренер в системе “Ред Булла”, где отдается предпочтение страстному футболу. В хорошие дни его команда играет в мощном, атакующем стиле, особенно на контратаках. Розе обладает харизмой, он способен вести команду за собой, заражать своими идеями и сплочать в движении к цели. Он хорошо держится на публике, обладает чувством юмора и не склонен к лицемерию. Во многом благодаря ему Гладбах занял четвертое место в Бундеслиге и благодаря ему впервые в своей истории сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

После ухода Юргена Клоппа боссы “Боруссии” долго не могли найти тренера, который соответствовал бы желаемому уровню страсти, эмоциональности, агрессивности, азарта. Томаса Тухеля они просто невзлюбили, у Петера Боса не получилось, Люсьен Фавр – персонаж другого типа. Возможно, Розе сможет стать для Дортмунда новым Клоппом. Не зря он называет тренера “Ливерпуля” одной из своих ролевых моделей.

Но для начала Дортмунду нужно достойно закончить нынешний сезон. С этим у BVB большие проблемы.

В день увольнения Люсьена Фавра отставание от “Баварии” составляло пять очков. Прошло десять туров. Дортмунд уступает шесть очков четвертому месту, а лидеру “Баварии” – все 16.

Расставание с Фавром было неизбежно. Он принес команде много пользы, вывел ее на новый уровень, но достиг своего потолка. В конечном итоге команда перестала верить в его идеи. После матча с “Штутгартом” и Матс Хуммельс, и Марко Ройс раскритиковали тактические установки своего тренера.

Расставаться с Фавром нужно было еще летом, после прошлого сезона, но видимо в Дортмунде понимали, что в тот момент они не смогут увести Розе или Нагельсманна, таких желанных кандидатов. Контракт Фавра действовал до конца сезона 2020/21 и боссы BVB решили ничего не менять. Однако команда топталась на одном месте, болельщики со всех углов кричали “Favre raus”, и в итоге швейцарец был уволен. Проблема в том, что у Ватцке и Цорка не было плана “Б”. И.о. тренера был назначен 38-летний Эдин Терзич, который работал в клубе на разных должностях с 2010 года, затем несколько лет был ассистентом Славена Билича, а в 2018 году вернулся в свой родный клуб на должность ассистента главного тренера.

Все это было похоже на действия руководителей “Баварии”, которые уволили Ковача после поражения 1:5, доверив команду тренеру без опыта, который в итоге принес ей шесть трофеев за год.

Однако Эдин Терзич не стал для “Боруссии” Ханси Фликом.

Флику достался очень сильный состав с ментальностью победителей, которым неправильно распоряжался Нико Ковач. Ему необходимо было направить команду в нужное русло.

Терзичу не удалось мгновенно преобразить команду. В каждом последующем матче она повторяет одни и те же ошибки, регулярно теряя очки. Терзич провел десять матчей Бундеслиги с BVB. Его показатели: четыре победы, две ничьи и четыре поражения. В среднем с Терзичем “Боруссия” набирает 1.4 очка за матч. Показатель Фавра в сезоне 2020/21 был 1.7.

Лидеры команды и боссы клуба публично поддерживают 38-летнего тренера. Конечно, никто не признает, что его назначение было ошибкой. “Мы видим каждый день, как Эдин Терзич работает с футболистами в профессиональном и эмоциональном плане. Он очень тщательно выполняет свою работу, и честно и открыто говорит о проблемах команды”, – замечает один из руководителей “Боруссии” Себастьян Кель. После поражения “Фрайбургу” выразил поддержку тренеру и Матс Хуммельс: “После назначения Терзича команда прибавила в некоторых компонентах. Мы просто не показываем результат, который доказал бы это. У нас не получается побеждать”.

Терзич делает все, что в его силах, но из этого состава он не способен склеить единую команду. Непросто это будет сделать и Марко Розе.

Складывается впечатление, что боссов BVB слишком расслабил статус “вечно второй команды Бундеслиги, развивающей талантливых футболистов”. Гарантированное место в старте, Лига чемпионов, Желтая Стена, 80000 болельщиков на каждом матче – так “Боруссия” продает себя молодым звездам футбола. Они воспринимают Дортмунд как ступеньку в своем развитии – и клуб подстраивается под них.

Состав формируется таким образом, чтобы в нем развивались отдельные футболисты, но не команда в целом. Дортмунд больше не воспринимается как команда со своим уникальным стилем. Это инкубатор талантов.

Идея состояла в том, что 16-летнего Мукоко, 17-летнего Беллингема, 18-летнего Рейну, 19-летнего Рейньера, 20-летних Санчо и Холанда будут вести за собой такие опытные игроки как Джан, Хуммельс, Витцель и Ройс. Но не всем дано быть лидерами.

Вызывает вопросы не только кадровая стратегия в целом, но и решение отдельных проблем. В частности, давно нужно было найти замену Роману Бюрки, который не соответствует уровню и амбициям клуба, Тома Менье проваливается на правом фланге, Аканджи и Хуммельс сдают, а замены им нет, недостаточно глубины и на позиции центрального полузащитника. Розе будет ограничен в ресурсах: “Боруссия” недополучает четыре миллиона на каждом домашнем матче из-за отсутствия болельщиков, не факт, что BVB пробьется в Лигу чемпионов.

Следя за матчами Дортмунда, поражаешься, как часто команда лишена энергии и каких-то идей, и буквально засыпает во время игры. Возможно, требовательный, заведенный тренер с активным видением футбола сможет пробудить не только команду, но и весь клуб. Розе нужно подтолкнуть клуб к его пределам – иначе он продолжит катиться по инерции и окончательно лишится идентичности.

фото – imago / Horstmüller, imago / Revierfoto / Team2, Borussia Dortmund