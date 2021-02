Норвежская голевая машина по имени Эрлинг. Из чего создан Холанд?

Норвежский талант, который поражает своей результативностью, продолжает огорчать вратарей соперника. Эрлинг Холанд делит седьмую позицию со Стерлингом и Трендом Александром-Арнольдом в рейтинге самых дорогих игроков мира по данным портала Transfermarkt, и большая сумма за переход не мешает ему быть желанной целью для грандов. Кто же он, лучший талант молодого поколения североевропейских стран?

Родители-спортсмены

У нападающего спортивные гены. Многие говорят об отце-футболиста, забывая о его матери. Она - легкоатлетка и чемпионка Норвегии по семиборью. Это все и кропотливый труд заложили фундамент бешеной машины на острие атаки "Боруссии". Отметим, что до четырнадцати лет он занимался другими видами спорта, кроме футбола: гандболом, лыжами и той же легкой атлетикой.

Альф-Инге Холанд начинал на родине, в "Брюне", в академии которого впоследствии воспитывался его сын. В его активе несколько сезонов в Англии за "Ноттингем", "Манчестер Сити" и "Лидс". Именно во время выступлений в последнем клубе родился Эрлинг, однако об этом позже.

Альф-Инге закончил карьеру в 31 год из-за своих провокационных действий. Все началось в начале сезона 1997/1998. В то время "Ман Юнайтеду" давались с трудом поединки против "павлинов". В матче "Лидса" против "маникунианцев" последние отыгрывались, и еще Холанд-старший получил указание персонально опекать Роя Кина. Он провоцировал и дергал за футболку ирландца. Это надоело полузащитнику "красных дьяволов" и он, не успевая первым добраться до мяча в единоборстве с Альфом-Инге, пошел в стык, в котором порвал крестообразные связки. Норвежец не поверил брутальному сопернику и кричал на него, чтобы тот вставал и не симулировал. Все оказалось гораздо серьезнее - Кин выбыл почти на год.

Оторвемся на немного от прошлего и вернемся к современности, вспомнив, как Джошуа Киммих в матче между "Баварией" и "Боруссией" Д пытался в грубом подкате сбить Эрлинга, однако сам же получил травму, из-за которой выбыл на полтора месяца. Яблоко от яблони недалеко падает.

Через три с половиной года пришло время расплаты. Альф-Инге уже играл за "Манчестер Сити", что придавало градуса в жажде мести от ирландца, ведь это дерби. Рой Кин, в своем стиле, врезался в ногу сопернику, что и закончило карьеру норвежца. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" после удаления напомнил о том инциденте в Лидсе и спокойно ушел с поля. Однако скоро ему дали в общем восемь матчей дисквалификации, а также повестку в суд. После этого инцидента Холанд-старший сыграл всего 17 минут, на немного вернувшись в начале прошлого десятилетия к профессиональному футболу.

Перенесемся в Лидс, где родился Эрлинг. Хороший друг отца футболиста, товарищ по сборной, а теперь телеведущий Ян Оге Фьортофт заявил, возможно шутя, что Холанда-младшего зачали в раздевалке "Лидса":

"Чего Вы ожидали от того, кого зачали в раздевалке "Лидса"? Конечно, он будет сильным", - смеясь говорил Ян.

Кстати, однажды в интервью норвежец Холанд заявил, что болеет за "Лидс" и хочет однажды выиграть с ним АПЛ.

Детство

Когда Эрлингу исполнилось три года, то семья вернулась на родину. У бомбардира есть еще старшие брат и сестра, которые не связаны с футболом. А вот именно любовь к этому виду спорта решил привить ему отец.

В Брюне родители купили дом, и в этом же городе отдали в одноименную академию. Кроме тренировок там отец занимался с ним отдельно, а также обращался к специалистам. С раннего детства у Эрлинга был заложен стержень к работе над собой. Из-за этого он был всегда лучше своих ровесников. К примеру, когда ему было 14 лет, он забил 18 голов в 14 матчах за молодежный состав команды.

Его мировой рекорд по прыжкам в длину для пятилетних детей, который он установил еще в 2006 году, держится до сих пор.

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE — André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020

Дисциплина

Одна из важнейших составляющих становления профессионала. Партнеры по командам норвежца говорили, что Эрлинг всегда интересовался улучшения своего сна и правильным питанием, в то время как они могли играть карты или заниматься чем-то ненужным.

Холанд-старший поделился, что сын взял пример с обладателя пяти Золотых мячей Криштиану:

"Патрис Эвра как-то рассказал ему историю о том, что он обедал с Роналду, а у Криштиану была рыба, и больше ничего. Эрлинг сейчас пытается делать то же самое, потому что Роналду 34 года, а он все еще лучше, что показывает правильность его решений. Диета Роналду предусматривает прием шести различных блюд в день - обычно это обязательно макароны и курица. И ни в одном из блюд не должно быть соли. Роналду пьет апельсиновый или ананасовый сок на завтрак. Кроме этого - только вода. Также Криштиану уделяет большое внимание сну - по восемь часов каждую ночь и короткий сон днем ​​- после четвертого приема пищи", - сказал отец бомбардира.

Да и сам Эрлинг не скрывает свою любовь к Роналду, желая с ним встретиться. Португалец - пример для него.

Взрослый футбол

В "Брюне", который тогда выступал во второй по силе лиге, он дебютировал в 15 лет. В основном, в своем первом сезоне он выходил на замену, проведя 16 матчей. Кстати, в течение года его просматривали клубы с немецкой Бундеслиги. Он даже несколько дней провел в "Хоффенхайме", однако в итоге получил отказ.

В начале 2017 года он перешел в "Мольде", который в то время тренировал Оле Гуннар Сульшер. Под его руководством Эрлинг забил 20 голов за 50 матчей и был замечен скаутами "РБ Лейпциг".

"Оле имел очень большое влияние на мою жизнь, и он многому меня научил. Он является одной из причин, почему я есть сегодня игроком. Он хороший человек и хороший тренер", - сказал Эрлинг.

Читайте также Сульшер: Я внимательно слежу за Холандом

До 15 лет он был низким, однако за следующие два года он вырос на 17 сантиметров. За первые пол сезона в "Молде" Холанд набрал 15 килограммов. Его одноклубник говорил, что он ел три порции на ужин для увеличения массы. Форвард был взрослым мужчиной с лицом ребенка, из-за чего его прозвали Manchild (взрослый ребенок).

Восемь миллионов - такая сумма была заплачена за тогда еще юного и не сильно известного норвежского таланта, за которым охотились "Ювентус" и "Байер".

По настоящему он о себе заявил всему миру на триумфальном ЧМ U-20 для сборной Украины в Польше. Он стал лучшим бомбардиром турнира, забив девять мячей. Самое интересное, что все голы он оформил в одном поединке - против Гондураса.

????‍♂️‍ Never forget that Erling Haaland scored 9️⃣ GOALS in a single #U20WC match ????



???????? @BlackYellow are getting a Golden Boot winner ???????? pic.twitter.com/VZZu91o8Wj — FIFA.com (@FIFAcom) December 29, 2019

В том же 2019 году Холанд показал себя и в Лиге Чемпионов, забив 10 голов в групповом турнире за австрийский "РБ Лейпциг". Отметим, что интервью норвежца - это его стихия. Посмотрите, как круто он отвечает на вопросы журналиста после игры самого престижного трофея Старого Света, в которой он оформил хет-трик.

Erling Håland is good at scoring goals, but interviews? Not really his thing. pic.twitter.com/w6HGDoONi7 — Ball Street (@BallStreet) September 18, 2019

После такого прорыва трансфер не заставил себя долго ждать. Пока все думали о переходе в клуб-побратим "РБ Зальцбург" - "РБ Лейпциг", агент футболиста Мино Райола сделал его игроком "Боруссии" Дортмунд. За "шмелей" в его активе 39 голов и 9 ассистов в 41 матче. В среднем он расходует 67,5 минут на одно результативное действие.

Награда обязательно должна была найти такого бомбардира. Холанд был признан лучшим молодым игроком 2020 года.

Норвежская эстрада

В случае какой-то чрезвычайной ситуации с карьерой футболиста Эрлинг уже нашел себе будущее место работы. Откуда он тогда знал, что станет настолько известным и это видео разлетится по миру. Решать Вам что у него получается лучше...

Современность

Сейчас Холанд-младший может составить конкуренцию Килиану Мбаппе по слухам об усилении атаки европейских клубов. Пока никто не может дать нужную дортмундской "Боруссии" сумму за переход форварда. Кстати, сами немцы заплатили за трансфер всего 40 млн евро.

Однако в контракте с клубом прописано, что летом 2022-го за игрока может будет выплачена клаусула размером в 75 млн евро. Эти деньги за нападающего такого уровня - это ничто по сравнению с недавними трансферами клубов. Просто посмотрите, как эта машина готовится к матчам в полевых условиях.

В этом сезоне норвежец пропустил несколько месяцев из-за травмы, которые могут помешать ему в будущем. Можем пожелать ему крепкого здоровья и побольше голов (только не украинским командам). А вот сегодня в матче против "Севильи" он может выполнить последний пункт. У него это получается так же классно, как заготавливать дрова на зиму.