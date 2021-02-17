Манчестер Юнайтед и Атлетико интересуются форвардом Айнтрахта

Нападающий "Айнтрахта" Андре Силва входит в сферу интересов "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sport Deutschland. Оба клуба уже некоторое время следят за 25-летним форвардом.

Особенно активно игроком интересуется "Атлетико". "Матрасники" хотят подписать нового форварда летом, а португалец входит в их шорт-лист.

В текущем сезоне Силва сыграл 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и 5 результативных передач.