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Манчестер Юнайтед и Атлетико интересуются форвардом Айнтрахта

Германия
(1 голосов)

Форвард проводит результативный сезон

Манчестер Юнайтед и Атлетико интересуются форвардом Айнтрахта

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Нападающий "Айнтрахта" Андре Силва входит в сферу интересов "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sport Deutschland. Оба клуба уже некоторое время следят за 25-летним форвардом.

Особенно активно игроком интересуется "Атлетико". "Матрасники" хотят подписать нового форварда летом, а португалец входит в их шорт-лист.

В текущем сезоне Силва сыграл 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и 5 результативных передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Манчестер Юнайтед Андре Силва Айнтрахт
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 17:03
Что за дела??? Супрягу же хотели!
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dazo29
17.02.2021 в 16:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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