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Манчестер Юнайтед и Атлетико интересуются форвардом Айнтрахта
Форвард проводит результативный сезон
Нападающий "Айнтрахта" Андре Силва входит в сферу интересов "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sport Deutschland. Оба клуба уже некоторое время следят за 25-летним форвардом.
Особенно активно игроком интересуется "Атлетико". "Матрасники" хотят подписать нового форварда летом, а португалец входит в их шорт-лист.
В текущем сезоне Силва сыграл 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и 5 результативных передач.
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 17:03
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dazo29
17.02.2021 в 16:57
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