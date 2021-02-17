Байер продлил контракт с одним из самых опытных своих игроков

Немецкий "Байер" из Леверкузена продлил контракт с 33-летним Юлианом Баумгартлингером.

Опорный полузащитник, как сообщает клуб, будет выступать за команду Петера Боша еще до лета 2022 года.

Баумгартлингер в Леверкузене с 2016 года. В этом сезоне Юлиан сыграл 16 матчей, забил 2 гола.

Впереди у "Байера" выездной матч 1/16 Лиги Европы со швейцарским "Янг Бойз". Состоится он завтра, 18 февраля, начало в 19:55.