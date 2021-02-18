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У защитника Баварии подтвердился положительный тест на коронавирус
Он отправится на двухнедельный карантин
фото - Imago
Защитник "Баварии" Бенжамен Павар сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, скорее всего, футболист подхватил инфекцию от нападающего команды Томаса Мюллера, у которого болезнь была выявлена во время клубного чемпионата мира по футболу.
С большой долей вероятности, француз пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против римского "Лацио", назначенный на 23 февраля .
Так Павар будет обязан провести на самоизоляции 14 дней.
Напомним, что в текущем сезоне французский футболист сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых голов он не забивал.
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