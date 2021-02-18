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У защитника Баварии подтвердился положительный тест на коронавирус

Германия
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Он отправится на двухнедельный карантин

У защитника Баварии подтвердился положительный тест на коронавирус

фото - Imago

Новина українською

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, скорее всего, футболист подхватил инфекцию от нападающего команды Томаса Мюллера, у которого болезнь была выявлена во время клубного чемпионата мира по футболу.

С большой долей вероятности, француз пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против римского "Лацио", назначенный на 23 февраля .

Так Павар будет обязан провести на самоизоляции 14 дней.

Напомним, что в текущем сезоне французский футболист сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых голов он не забивал.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенжамен Павар
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Источник:
Sky Sport Germany

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