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Холанд: Хочу сказать спасибо Мбаппе
Эрлинг отметился дублем
20-летний норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, отметившийся дублем в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с испанской "Севильей" (3:2), дал небольшой комментарий по матчу.
"Болельщики "Реала" хотят меня? Всегда приятно, когда тебя кто-то хочет! Сегодня я хочу сказать "спасибо" Мбаппе, потому что, когда я вчера увидел, как он оформил хет-трик в ворота "Барселоны"… Это дало мне дополнительный стимул и мотивацию", — приводит слова Холанда журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
В текущем сезоне Холанд принял участие в 25 встречах "Боруссию" во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 7 результативными передачами.
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