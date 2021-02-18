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Холанд: Хочу сказать спасибо Мбаппе

Германия
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Эрлинг отметился дублем

Холанд: Хочу сказать спасибо Мбаппе

Новина українською

20-летний норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, отметившийся дублем в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с испанской "Севильей" (3:2), дал небольшой комментарий по матчу.

"Болельщики "Реала" хотят меня? Всегда приятно, когда тебя кто-то хочет! Сегодня я хочу сказать "спасибо" Мбаппе, потому что, когда я вчера увидел, как он оформил хет-трик в ворота "Барселоны"… Это дало мне дополнительный стимул и мотивацию", — приводит слова Холанда журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

В текущем сезоне Холанд принял участие в 25 встречах "Боруссию" во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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