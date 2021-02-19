Бундеслига. Вольфсбург сделал еще один шаг к возвращению в Лигу чемпионов

“Вольфсбург” поднимается на третье место после победы над “Арминией”. Для “волков” это уже пятая победа в восьми последних турах. “Вольфсбург” не проигрывает с третьего января, и не пропускает в шести последних матчах. Если команда Оливера Гласнера продолжит в таком же темпе набирать очки, то вернется в Лигу чемпионов, в которой выступала в последний раз в сезоне 2015/2016.

Сегодня “Вольфсбург” уверенно разобрался с “Арминией”. В первые получаса хозяева компактно защищались, поэтому у фаворита не было моментов. Тем не менее “Вольфсбург” сохранял владение и терпеливо ждал своего шанса. И в итоге получил его. На 29-й минуте Баку отправил в прорыв Герхардта, последний сместился на фланг и выполнил прострел на Штеффена в центр штрафной – 1:0.

“Арминия” едва не отыгралась, но герой матча с “Баварией” Влап не смог обработать мяч перед воротам Кастельса.

Ради избежания интриги, “Вольфсбург” быстро забил второй гол во втором тайме. В этот раз был удачно реализован стандарт. Арнольд навесил, Вегорст ударил, вратарь “Арминии” Ортега плохо обработал мяч и тот же Штеффен сыграл на добивании – 2:0.

Там где второй, там и третий. Через семь минут “Вольфсбург” забил еще раз – в этот раз дальним ударом отличился Арнольд.

3:0 – игра была сделана, хотя и оставалось играть почти 40 минут.

В следующем туре “Вольфсбург” сыграет с “Гертой”, “Арминия” – с “Боруссией” Дортмунд.

Бундеслига, 22-й тур. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Вольфсбург” 0:3

Голы: Штеффен 29, Штеффен 47, Арнольд 54

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пипер, Нильссон, Лаурсен (Де Медина 75) – Доан (Гебауэр 60), Кунзе, Притль, Фогльзаммер (Окугава 60) – Влап (Кордова 60), Клос (Шипплок 89)

“Вольфсбург”: Кастельс – Отавио, Брукс, Лакруа (Понграчич 83), Мбабу – Шлагер (Гилявоги 75), Арнольд (Филипп 74) – Штеффен (Брекало 74), Герхардт, Баку – Вегорст (Бялек 83)

Предупреждения: Брукс 37, Гилявоги 80