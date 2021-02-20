Останется лишь один. Боруссия определилась с будущим Холанда и Санчо

"Боруссия" определилась с планами на летнее трансферное окно.

Из-за финансовых трудностей и возможного непопадания в Лигу Чемпионов дортмундцам придётся расстаться с одним из ключевых игроков.

По информации Sport1, в клубе решили любой ценой сохранить в команде форвард Эрлинга Холанда. При этом Джейдону Санчо будет указано на дверь. За него надеются выручить порядка 100 миллионов евро. Главным претендентом на игрока считается МЮ.

В этом сезоне Холанд провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. На счету Санчо 4 мяча и 7 голевых передач в 19 поединках.