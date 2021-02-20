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Останется лишь один. Боруссия определилась с будущим Холанда и Санчо

Германия
(1 голосов)

Дортмундцам не удастся сохранить обоих

Останется лишь один. Боруссия определилась с будущим Холанда и Санчо

Новина українською

"Боруссия" определилась с планами на летнее трансферное окно.

Из-за финансовых трудностей и возможного непопадания в Лигу Чемпионов дортмундцам придётся расстаться с одним из ключевых игроков.

По информации Sport1, в клубе решили любой ценой сохранить в команде форвард Эрлинга Холанда. При этом Джейдону Санчо будет указано на дверь. За него надеются выручить порядка 100 миллионов евро. Главным претендентом на игрока считается МЮ.

В этом сезоне Холанд провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. На счету Санчо 4 мяча и 7 голевых передач в 19 поединках.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
20.02.2021 в 11:34
Вроде парень в Кривбассе хотел играть. На худой конец в ДК..
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