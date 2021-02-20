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Останется лишь один. Боруссия определилась с будущим Холанда и Санчо
Дортмундцам не удастся сохранить обоих
"Боруссия" определилась с планами на летнее трансферное окно.
Из-за финансовых трудностей и возможного непопадания в Лигу Чемпионов дортмундцам придётся расстаться с одним из ключевых игроков.
По информации Sport1, в клубе решили любой ценой сохранить в команде форвард Эрлинга Холанда. При этом Джейдону Санчо будет указано на дверь. За него надеются выручить порядка 100 миллионов евро. Главным претендентом на игрока считается МЮ.
В этом сезоне Холанд провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. На счету Санчо 4 мяча и 7 голевых передач в 19 поединках.
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