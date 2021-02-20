Бундеслига. Айнтрахт - Бавария 2:1. Возвращение чемпионской интриги?

“Бавария” теряет очки во втором туре подряд и может вернуть “РБ Лейпциг” в чемпионскую гонку. Если команда Юлиана Нагельсманна завтра обыграет “Герту”, то сократит отставание от “Баварии” всего до двух очков.

“Айнтрахт” потерял из-за травм и дисквалификаций трех основных игроков: лучшего бомбардира команды Андре Силву (18 голов), полузащитника Джибриля Соу и вингбека Эрика Дурма. Однако, несмотря на это, “орлы” провели образцовый первый тайм и именно благодаря двум голам в первые 45 минут “Айнтрахту” удалось удержать победу.

Потери “Баварии” были не менее серьезны: Павар, Гнабри, Мюллер, Горетцка появился только во втором тайме. После провальной игры Сарра в матче против Билефельда в прошлом туре (3:3), Флик остался без вариантов – на проблемную позицию пришлось выставлять Зюле. Но и он не справился. Не дождался Зюле помощи и от Лероя Сане.

“Айнтрахт” часто стягивался влево, на фланг Костича смещались Камада и Юнес, и именно с этой проблемной зоны “Бавария” пропустила два гола.

Достаточно посмотреть на первый гол “Айнтрахта”. Вброс аута, Юнес уводит Зюле, Сане не успевает за Костичем, прострел в штрафную, а там и Камада, и Йович были без опеки. Точно пробил японец.

Второй гол уже забил Юнес. В этот раз Камада выполнил ассист с того же левого фланга, Юнес оказался сам на углу штрафной, получил время на подготовку удара, и красиво уложил мяч в угол.

У “Баварии” не было выхода в атаку. Рока и Шупо-Мотинг растворились на поле, это не новости. Но не получалось начинать атаки и “игрокам с пасом” – Боатенгу, Алабе, Киммиху. Какую-то остроту получалось создавать только с флангов.

В перерыве Ханси Флику выпустил Горетцку вместо Роки и игра просто преобразилась. “Бавария” захватила центр поля, и зажала “Айнтрахт” на его половине. Забить удалось быстро – Сане несколько раз накрутил соперников на фланге, и выкотил мяч под удар Левандовскому – 26-й гол поляка, оставалось играть около 40 минут.

Справедливости ради, нужно сказать, что “Бавария” создала достаточно моментов, чтобы сравнять счет, но “Айнтрахт” отзащищался. Два неплохих момента было и у хозяев, но Нойер как всегда был на высоте.

2:1 – “Айнтрахт” не проигрывает уже 11 матчей, девять из десяти его последних матчей закончились победами. Франкфурт и “Вольфсбург”, победивший вчера “Арминию”, не намерены отдавать третью-четвертую позицию.

Вероятно, уже не сможет попасть в Лигу чемпионов “Боруссия” Менхенгладбах. Команда Марко Розе проиграла в домашнем матча аутсайдеру “Майнц”. “Карнавальный” клуб считался таким же безнадежным претендентом на вылет, как и “Шальке”, но после назначения датского тренера Бо Свенссона команда трижды выиграла у команд из верхней половины таблицы (“РБ Лейпциг”, “Унион”, “Боруссия” М) и сыграла вничью с “Байером”. Сегодня “Майнц” ни в чем не уступал Гладбаху, создавая моменты на протяжении всего матча. У “карнавальщиков” (17 место) 17 очков, у “Арминии” и “Герты”, которые сыграли на матч больше – по 18. А “Боруссия” Менхенгладбах уже на девять очков отстает от “Вольфсбурга” и “Айнтрахта”, Леверкузен может оторваться от “жеребцов” на шесть пунктов, Дортмунд – на три.

Бундеслига, 22-й тур

Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Бавария” Мюнхен 2:1

Голы: Камада 23, Юнес 31 – Левандовский 53

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Туре, Хасебе, Роде (Ильзанкер 67), Костич – Камада (Цубер 90+3), Юнес (Баркок 74) – Йович (Ахе 68)

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Зюле – Рока (Горетцка 46), Киммих – Коман (Эрнандес 82), Шупо-Мотинг (Мусиала 82), Сане (Хави Мартинес 90) – Левандовский

Предупреждение: Роде 56, Н’Дика 90+1

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Майнц” 1:2

Голы: Штиндль 26 – Онисиво 10, Штегер 86

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер (Закария 46), Нойхаус – Лазаро (Вольф 82), Штиндль, Хофманн – Плеа (Тюрам 73)

“Майнц”: Центнер – Ньякате, Белль (Хак 63), Сен-Жюст – Мвене, Кор, Баррейро (Боэтиюс 81), Да Кошта – Латца (Штегер 63) – Онисиво (Буркхардт 69), Салаи (Глатцель 69)

Предупреждения: Крамер 14 – Кор 61

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Унион” Берлин 0:1

Гол: Премель 64

“Фрайбург”: Мюллер – Шмид, Гульде (Шлоттербек 69), Линхарт, Гюнтер – Сантамария, Хефлер – Хаберер (Хайнц 46), Грифо (Ен 64) – Хелер (Шаллаи 64), Петерсен (Демирович 64)

“Унион”: Кариус – Шлоттербек, Кнохе, Фридрих – Ленц (Гиссельманн 76), Ингвартсен, Андрих, Премель, Триммель – Похьянпало (Муса 69), Бюльтер (Эндо 76)

Предупреждения: Грифо 37, Хелер 50 – Ленц 39, Гиссельманн 85

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Штутгарт” 0:1

Гол: Калайджич 49

“Кельн”: Хорн – Честич (Дрекслер 61), Мере, Чихос – Эхизибуэ (Мейер 69), Скири, Якобс – Реджбечай – Вольф, Деннис, Дуда (Озджан 69)

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор 85) – Соса, Эндо, Мангаля, Вамангитука (Штенцель 85) – Ферстер (Кулибали 74), Кастро (Томми 66) – Калайджич (Климович 74)

Предупреждения: Честич 19, Чихос 86 – Кемпф 29