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Айнтрахт - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч 22 тура Бундеслиги – в прямом эфире
https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1363121839158005764/photo/1
Бундеслига, 22-й тур
20 февраля. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
“Айнтрахт” Франкфурт 16:30 “Бавария” Мюнхен
Телетрансляция – Megogo
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Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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