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Шальке - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч 22 тура Бундеслиги – в прямом эфире
REUTERS
Бундеслига, 22-й тур
20 февраля. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”
“Шальке” 19:30 “Боруссия” Дортмунд
Телетрансляция – Megogo
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