Шальке - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Бундеслига, 22-й тур

20 февраля. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” 19:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.