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Флик о поражении от Айнтрахта: Я не волнуюсь. Можно отметить игру во втором тайме

Германия
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Наставник мюнхенцев не делает трагедии

Флик о поражении от Айнтрахта: Я не волнуюсь. Можно отметить игру во втором тайме

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился мыслями после поражения от "Айнтрахта" в матче 22-го тура Бундеслиги.

"Мы не очень хорошо начали матч. "Айнтрахт" играл быстро. Если бы мы все 90 минут играли так, как во втором тайме, победитель был иным.

Последние несколько недель выдались для нас беспокойными. Мы всего лишь люди. Но я по-прежнему горжусь командой.

У нас много травмированных и зараженных коронавирусом игроков. Мы можем отметить игру во втором тайме. Я не волнуюсь", – расказал Флик.

После этого тура мюнхенцы имеют в своем активе 49 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Айнтрахт (Франкфурт) Ханси Флик
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