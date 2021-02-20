Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик о поражении от Айнтрахта: Я не волнуюсь. Можно отметить игру во втором тайме
Наставник мюнхенцев не делает трагедии
Twitter iMiaSanMia
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился мыслями после
"Мы не очень хорошо начали матч. "Айнтрахт" играл быстро. Если бы мы все 90 минут играли так, как во втором тайме, победитель был иным.
Последние несколько недель выдались для нас беспокойными. Мы всего лишь люди. Но я по-прежнему горжусь командой.
У нас много травмированных и зараженных коронавирусом игроков. Мы можем отметить игру во втором тайме. Я не волнуюсь", – расказал Флик.
После этого тура мюнхенцы имеют в своем активе 49 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Рух подписал самого дорогого игрока в истории клуба
- Сенсация: Свитолина и Монфис обьявили о перерыве в отношениях. Фото
- Денисов: Ярмоленко отказался от переезда в Майами ради возможности сыграть на Евро
- "Плохо управляемые машины по сжиганию денег". Директор Бундеслиги – о Реале и Барселоне
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии