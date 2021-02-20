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Ройс достиг отметки в 300 матчей в рамках Бундеслиги
А мог сыграть к 31-му году намного больше, если бы не травмы...
В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде побеждает "Шальке".
В стартовом составе "шмелей" на этот поединок вышел Марко Ройс. Этот поединок стал для 31-летнего винегра 300-м в рамках Бундеслиги. В рамках немецкого национального первенства Ройс также выступал за другую "Боруссию" - гладбахскую.
В текущем сезоне во всех турнирах Марко провел 32 матча, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
300 - @BlackYellow’s captain @woodyinho makes his 300th Bundesliga appearance in today’s Revierderby. Jubilee. #S04BVB pic.twitter.com/9su6XmZFvF— OptaFranz (@OptaFranz) February 20, 2021
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