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Ройс достиг отметки в 300 матчей в рамках Бундеслиги

Германия
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А мог сыграть к 31-му году намного больше, если бы не травмы...

Ройс достиг отметки в 300 матчей в рамках Бундеслиги

В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде побеждает "Шальке".

В стартовом составе "шмелей" на этот поединок вышел Марко Ройс. Этот поединок стал для 31-летнего винегра 300-м в рамках Бундеслиги. В рамках немецкого национального первенства Ройс также выступал за другую "Боруссию" - гладбахскую.

В текущем сезоне во всех турнирах Марко провел 32 матча, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс
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Источник:
Opta

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