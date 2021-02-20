Ройс достиг отметки в 300 матчей в рамках Бундеслиги

В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде побеждает "Шальке".

В стартовом составе "шмелей" на этот поединок вышел Марко Ройс. Этот поединок стал для 31-летнего винегра 300-м в рамках Бундеслиги. В рамках немецкого национального первенства Ройс также выступал за другую "Боруссию" - гладбахскую.

В текущем сезоне во всех турнирах Марко провел 32 матча, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.