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Айнтрахт - Бавария 2:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Айнтрахт Франкфурт – Бавария ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 20 февраля ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Айнтрахт - Бавария 2:1. Обзор матча и видео голов

UEFA.com DE

UA-Футбол
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“Бавария” во втором сезоне подряд уступает на выезде “Айнтрахту” в Бундеслиге. В позапрошлом году разгром во Франкфурте привел к увольнению Нико Ковача, но об отставке Ханси Флика речи не идет. “Бавария” слабо провела первый тайм, невнимательно играла у своих ворот и дважды пропустила. Красивые голы забили Камада и Юнес. “Рекормайстер” включился после перерыва, но удалось отыграть только один гол (Левандовский). В итоге – 2:1, победа “Айнтрахта”.

Бундеслига, 22-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Бавария” Мюнхен 2:1

Голы: Камада 23, Юнес 31 – Левандовский 53

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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