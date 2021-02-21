Айнтрахт - Бавария 2:1. Обзор матча и видео голов

“Бавария” во втором сезоне подряд уступает на выезде “Айнтрахту” в Бундеслиге. В позапрошлом году разгром во Франкфурте привел к увольнению Нико Ковача, но об отставке Ханси Флика речи не идет. “Бавария” слабо провела первый тайм, невнимательно играла у своих ворот и дважды пропустила. Красивые голы забили Камада и Юнес. “Рекормайстер” включился после перерыва, но удалось отыграть только один гол (Левандовский). В итоге – 2:1, победа “Айнтрахта”.

Бундеслига, 22-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Бавария” Мюнхен 2:1

Голы: Камада 23, Юнес 31 – Левандовский 53