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Айнтрахт - Бавария 2:1. Обзор матча и видео голов
Айнтрахт Франкфурт – Бавария ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 20 февраля ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
UEFA.com DE
“Бавария” во втором сезоне подряд уступает на выезде “Айнтрахту” в Бундеслиге. В позапрошлом году разгром во Франкфурте привел к увольнению Нико Ковача, но об отставке Ханси Флика речи не идет. “Бавария” слабо провела первый тайм, невнимательно играла у своих ворот и дважды пропустила. Красивые голы забили Камада и Юнес. “Рекормайстер” включился после перерыва, но удалось отыграть только один гол (Левандовский). В итоге – 2:1, победа “Айнтрахта”.
Бундеслига, 22-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
Голы: Камада 23, Юнес 31 – Левандовский 53
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