Шальке - Боруссия Дортмунд 0:4. Обзор матча и видео голов

Эрлинг Холанд забил в чемпионате больше голов, чем “Шальке” в целом (17 против 15). Вчера норвежский бомбардир сделал дубль в дерби, очень красивым получился его первый гол – в воздухе, боковыми ножницами, просто загляденье. “Шальке” неплохо провел только 15 минут второго тайма, все остальное время “Боруссия” доминировала и заслуженно выиграла с крупным счетом.

Бундеслига, 22-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Боруссия” Дортмунд 0:4

Голы: Санчо 42, Холанд 45, Геррейру 60, Холанд 79