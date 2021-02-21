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Шальке - Боруссия Дортмунд 0:4. Обзор матча и видео голов
Шальке – Боруссия Дортмунд ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 20 февраля ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
dpa
Эрлинг Холанд забил в чемпионате больше голов, чем “Шальке” в целом (17 против 15). Вчера норвежский бомбардир сделал дубль в дерби, очень красивым получился его первый гол – в воздухе, боковыми ножницами, просто загляденье. “Шальке” неплохо провел только 15 минут второго тайма, все остальное время “Боруссия” доминировала и заслуженно выиграла с крупным счетом.
Бундеслига, 22-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”
Голы: Санчо 42, Холанд 45, Геррейру 60, Холанд 79
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