Бундеслига. Байер на 90+4 минуте спас ничью в матче с Аугсбургом

“Аугсбург” никогда ранее не обыгрывал “Байер” в Бундеслиге. Сегодня удивительная серия едва не прервалась. Едва.

“Аугсбургу” не хватило всего несколько секунд, чтобы обыграть Леверкузен. Это был крайне неинтересный матч с минимальным количеством моментов. Характер игры был предопределен ранним голом “Аугсбургу”. Второй вратарь “Байера” Ломб, подменяющий травмированного Градецки, не смог обработать мяч и дать пас, позволив себя обокрасть Нидерлехнеру.

“Аугсбург” сел глубже на свою половину, компактно оборонялся, и у “Байера” фактически не было шансов забить.

Игроки “Байера” слишком много нервничали, спешили, и принимали неправильные решения в атаке. И все же один гол отыграть удалось. Чемпион Англии-2016 Демерэй Грэй выполнил прострел с фланга, а в штрафной в одно касание гол забил центральный защитник “Байера” Эдмонд Тапсоба.

Ничья, как итоговый результат, не устроила никого. Но на победу обе команды не наиграли.

фото – UEFA.com de

Бундеслига, 22-й тур. Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “Байер” Леверкузен 1:1

Голы: Нидерлехнер 5 – Тапсоба 90+4

“Аугсбург”: Гикевич – Фрамбергер (Гумны 72), Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Штробль, Хедира – Калиджури (Оксфорд 79), Бенеш (Моравек 72), Варгас (Хан 66) – Нидерлехнер (Рихтер 79)

“Байер”: Ломб – Венделл, Таспоба, Свен Бендер (Грей 74), Фосу-Менса – Виртц (Аларио 60), Арангис, Демирбай – Диаби, Шик, Бэйли (Фримпонг 58)

Предупреждения: Бенеш 49, Нидерлехнер 59 – Таспоба 32, Арангис 39, Диаби 88, Фосу-Менса 89