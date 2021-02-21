Бундеслига. РБ Лейпциг: три гола Герте и два очка до Баварии

В игре с “Ливерпулем” во вторник “РБ Лейпциг” проиграл из-за индивидуальных ошибок Забитцера и Мукиэле. Сегодня они забили по голу. РБ показал психологическую стойкость, взяв три очка в непростом матче с Берлине против “Герты”.

Берлинцы хорошо начали матч, а “Лейпциг” был пассивен. Лукебакио и Пентек все чаще оказывались за спинами защитников РБ, но сместиться с флангов на хорошие ударные позиции им не получалось. “Лейпциг” же забил гол едва не после первого момента. Хотя эпизод даже голевым моментом не назовешь. Забитцер решился на дальний удар, и мяч по невероятной дуге залетел за шиворот Ярстейну. ИИ быстро подсчитал – вероятность этого гола была 2%.

“Герта” проиграла пять из семи последних матчей во многом из-за того, что не умеет отыгрываться. “Герта” пыталась переломить негативную для себя тенденцию и во втором тайме, но РБ хорошо защищался. А затем гости забили второй гол. Гендузи завозился с мячом в своей штрафной, Адамс совершил отбор, а по воротам мощно пробил Мукиэле.

Окончательно добил “Герту” центрбек “Лейпцига” Вилли Орбан. Он подключился к атаке в конце матча и замкнул навес Забитцера.

0:3. “Герта” остается четвертой с конца. “Лейпциг” воспользовался подарком “Айнтрахта” и приблизился к “Баварии” на два очка.

фото – Hertha BSC

Бундеслига, 22-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “РБ Лейпциг” 0:3

Голы: Забитцер 28, Мукиэле 71, Орбан 84

“Герта”: Ярстейн – Клюнтер, Штарк, Дардаи – Лекки (Нетц 60), Тузар, Хедира (Гендузи 68), Кунья, Миттельштедт – Пентек (Нганкам 84), Лукебакио (Радоньич 60)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг (Конате 83), Орбан, Клостерманн – Анхелиньо, Забитцер, Айдара (Мукиэле 59), Адамс – Ольмо (Клюйверт 79), Хван (Нкунку 59) – Поульсен (Серлот 83)

Предупреждения: Кунья 34 – Забитцер 45