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Бундеслига. Хоффенхайм разгромил Вердер в последнем матче тура
Четыре безответных гола
Alex Grimm/Getty Images
“Хоффенхайм” и “Вердер” крепко застряли в середине таблицы: ни еврокубков, ни вылета им вероятнее всего не достичь. К концу чемпионата матчей без большого турнирного значения будет больше, но сегодня команды пытались сыграть зрелищно.
Бремен в этом не очень преуспел (два удара за матч), но все получалось у “Хоффенхайма”. После
Бундеслига, 22-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”
“Хоффенхайм” – “Вердер” 4:0
Голы: Бебу 26, Баумгартнер 44, Даббур 49, Рюттер 90
“Хоффенхайм”: Бауманн – Адамс, Гриллич, Ричардс – Кадержабек (Богарде 81), Руди (Адамян 81), Самассеку, Йон – Баумгартнер (Рюттер 86) – Бебу (Сессеньон 87), Даббур (Крамарич 61)
“Вердер”: Павленка – Фридль, Топрак, Велькович (Шмид 46) – Агу, Эггештайн, Мевальд (Фюллькруг 56), Биттенкур (Осако 56), Гебре Селассие – Рашица (Мбом 69), Сарджент (Динкчи 82)
Предупреждения: Руди 14, Кадержабек 51 – Топрак 8, Фридль 69
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