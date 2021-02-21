Бундеслига. Хоффенхайм разгромил Вердер в последнем матче тура

“Хоффенхайм” и “Вердер” крепко застряли в середине таблицы: ни еврокубков, ни вылета им вероятнее всего не достичь. К концу чемпионата матчей без большого турнирного значения будет больше, но сегодня команды пытались сыграть зрелищно.

Бремен в этом не очень преуспел (два удара за матч), но все получалось у “Хоффенхайма”. После недоразумения в Лиге Европы в четверг команда Себастьяна Хенесса вышла собранной и решительной на матч против “Вердера” и забила сопернику четыре гола. Не обошлось и без дебюта – свой первый гол за “Хоффенхайм” забил 18-летний форвард Жоржиньо Рюттер, подписанный зимой в “Ренне”.

Бундеслига, 22-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Вердер” 4:0

Голы: Бебу 26, Баумгартнер 44, Даббур 49, Рюттер 90

“Хоффенхайм”: Бауманн – Адамс, Гриллич, Ричардс – Кадержабек (Богарде 81), Руди (Адамян 81), Самассеку, Йон – Баумгартнер (Рюттер 86) – Бебу (Сессеньон 87), Даббур (Крамарич 61)

“Вердер”: Павленка – Фридль, Топрак, Велькович (Шмид 46) – Агу, Эггештайн, Мевальд (Фюллькруг 56), Биттенкур (Осако 56), Гебре Селассие – Рашица (Мбом 69), Сарджент (Динкчи 82)

Предупреждения: Руди 14, Кадержабек 51 – Топрак 8, Фридль 69