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Бундестим выиграл борьбу в Англии за талантливого игрока, которого хотели видеть в обеих командах
Еще и контракт с мюнхенцами на 5 лет
DPA
17-летний Джамал Мусиала решил, что будет выступать за национальную сборную Германии, заявляет Sky Sport DE.
Его уговорил наставник Бундестим Йоахим Лев и руководство Немецкого футбольного союза.
Мусиала должен дебютировать в главной команде Германии уже в каком-то из товарищеских матчей накануне чемпионата Европы. Это может быть поединок с Исландией (25 марта), Румынией (28 марта) или Северной Македонией (31 марта).
Дело в том, что Джамал родился в немецком Штутгарте, но затем с матерью переехал в Англию. Там занимался в академии "Челси", выступал за английские сборные U-15 (3 матча, 4 гола), U-16 (9 поединков, 3 гола), U-17 (8 игр, 2 гола) и U-21 (2 матча, 1 гол).
26 февраля, когда Мусиале исполнится 18 лет, он подпишет профессиональный контракт с мюнхенской "Баварией" на 5 лет. Джамал провел уже 25 матчей во всех турнирах за "Баварию" и забил 3 мяча.
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