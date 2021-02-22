  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундестим выиграл борьбу в Англии за талантливого игрока, которого хотели видеть в обеих командах
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундестим выиграл борьбу в Англии за талантливого игрока, которого хотели видеть в обеих командах

Германия
(1 голосов)

Еще и контракт с мюнхенцами на 5 лет

Бундестим выиграл борьбу в Англии за талантливого игрока, которого хотели видеть в обеих командах

DPA

Новина українською

17-летний Джамал Мусиала решил, что будет выступать за национальную сборную Германии, заявляет Sky Sport DE.

Его уговорил наставник Бундестим Йоахим Лев и руководство Немецкого футбольного союза.

Мусиала должен дебютировать в главной команде Германии уже в каком-то из товарищеских матчей накануне чемпионата Европы. Это может быть поединок с Исландией (25 марта), Румынией (28 марта) или Северной Македонией (31 марта).

Читайте такжеВыйти из тени Холанда и Санчо. ТОП-10 талантов Бундеслиги

Дело в том, что Джамал родился в немецком Штутгарте, но затем с матерью переехал в Англию. Там занимался в академии "Челси", выступал за английские сборные U-15 (3 матча, 4 гола), U-16 (9 поединков, 3 гола), U-17 (8 игр, 2 гола) и U-21 (2 матча, 1 гол).

26 февраля, когда Мусиале исполнится 18 лет, он подпишет профессиональный контракт с мюнхенской "Баварией" на 5 лет. Джамал провел уже 25 матчей во всех турнирах за "Баварию" и забил 3 мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Бавария (Мюнхен) Англия Джамал Мусиала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...