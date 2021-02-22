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Эрлинг Холанд лучше Левандовского? Так считает Марко ван Бастен

Германия
(2 голосов)

Назвал несколько преимуществ

Эрлинг Холанд лучше Левандовского? Так считает Марко ван Бастен

The Guardian

Новина українською

Бывший футболист сборной Нидерландов (1983-1992 лет) Марко ван Бастен сравнил нападающего немецкой "Баварии" Роберта Левандовского с норвежцем Эрлингом Холандом из дортмундской "Боруссии".

Холанд - новый Левандовский? Я думаю, он может добиться гораздо большего, чем мы представляем. Он даже лучше Левандовского!

Он очень умный игрок. У него хорошая техника, он умеет забивать. Но при этом он играет в пас и разыгрывает красивые комбинации. Он особенный парень, - сказал ван Бастен, которого цитирует sport1.de.

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В статье: Роберт Левандовский Марко ван Бастен Эрлинг Холанд
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