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Эрлинг Холанд лучше Левандовского? Так считает Марко ван Бастен
Назвал несколько преимуществ
The Guardian
Бывший футболист сборной Нидерландов (1983-1992 лет) Марко ван Бастен сравнил нападающего немецкой "Баварии" Роберта Левандовского с норвежцем Эрлингом Холандом из дортмундской "Боруссии".
Холанд - новый Левандовский? Я думаю, он может добиться гораздо большего, чем мы представляем. Он даже лучше Левандовского!
Он очень умный игрок. У него хорошая техника, он умеет забивать. Но при этом он играет в пас и разыгрывает красивые комбинации. Он особенный парень, - сказал ван Бастен, которого цитирует sport1.de.
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