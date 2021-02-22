Эрлинг Холанд лучше Левандовского? Так считает Марко ван Бастен

Бывший футболист сборной Нидерландов (1983-1992 лет) Марко ван Бастен сравнил нападающего немецкой "Баварии" Роберта Левандовского с норвежцем Эрлингом Холандом из дортмундской "Боруссии".

Холанд - новый Левандовский? Я думаю, он может добиться гораздо большего, чем мы представляем. Он даже лучше Левандовского!

Он очень умный игрок. У него хорошая техника, он умеет забивать. Но при этом он играет в пас и разыгрывает красивые комбинации. Он особенный парень, - сказал ван Бастен, которого цитирует sport1.de.