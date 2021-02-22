Германия
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У президента ПСЖ был разговор с Давидом Алабой
Но для того Франция не является приоритетом
Фото - Guardian
Защитник "Баварии" австриец Давид Алаба не определился со своим будущим клубом.
По данным Sky Sport Deutschland, в его подписании заинтересован французский ПСЖ, который активизировался в переговорах за последние две недели.
Алаба даже общался с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелайфи, сообщает журналист Макс Билефельд в Твиттере.
Впрочем, пока австрийский футболист не принял окончательного решения. Его приоритетом остается Испания.
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