  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. У президента ПСЖ был разговор с Давидом Алабой
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У президента ПСЖ был разговор с Давидом Алабой

Германия
(1 голосов)

Но для того Франция не является приоритетом

У президента ПСЖ был разговор с Давидом Алабой

Фото - Guardian

Новина українською

Защитник "Баварии" австриец Давид Алаба не определился со своим будущим клубом.

По данным Sky Sport Deutschland, в его подписании заинтересован французский ПСЖ, который активизировался в переговорах за последние две недели.

Алаба даже общался с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелайфи, сообщает журналист Макс Билефельд в Твиттере.

Впрочем, пока австрийский футболист не принял окончательного решения. Его приоритетом остается Испания.

Читайте такжеКандидат в президенты Барсы ведёт переговоры с Алабой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...