У президента ПСЖ был разговор с Давидом Алабой

Защитник "Баварии" австриец Давид Алаба не определился со своим будущим клубом.

По данным Sky Sport Deutschland, в его подписании заинтересован французский ПСЖ, который активизировался в переговорах за последние две недели.

Алаба даже общался с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелайфи, сообщает журналист Макс Билефельд в Твиттере.

Впрочем, пока австрийский футболист не принял окончательного решения. Его приоритетом остается Испания.