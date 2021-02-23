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Марко Розе: Боруссия М способна сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне

Германия
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Тренер рассказал о настрое команды

Марко Розе: Боруссия М способна сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне

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Главный тренер мёнхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Манчестер Сити".

"Я очень рад, что у ребят будет возможность сыграть в таком матче. Надеюсь, засыпая сегодня вечером, они будут вспоминать те эмоции, которые мы испытывали в Мадриде, когда вышли из группы. Если „Манчестер Сити“ что-то и не нравится, то это играть без мяча. Надо сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне. Наша команда способна это сделать", — приводит слова Розе пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" М — "Манчестер Сити" состоится завтра, 24 февраля, в Будапеште (Венгрия). Ответная встреча пройдёт 16 марта в Манчестере (Англия).

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Марко Розе
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