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Марко Розе: Боруссия М способна сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне
Тренер рассказал о настрое команды
Главный тренер мёнхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Манчестер Сити".
"Я очень рад, что у ребят будет возможность сыграть в таком матче. Надеюсь, засыпая сегодня вечером, они будут вспоминать те эмоции, которые мы испытывали в Мадриде, когда вышли из группы. Если „Манчестер Сити“ что-то и не нравится, то это играть без мяча. Надо сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне. Наша команда способна это сделать", — приводит слова Розе пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" М — "Манчестер Сити" состоится завтра, 24 февраля, в Будапеште (Венгрия). Ответная встреча пройдёт 16 марта в Манчестере (Англия).
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