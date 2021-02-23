Усталость металла “немецкой машины”. Футболисты Бундестим, которые завершили карьеру слишком рано

Развитие современных медицинских технологий позволяет футболистам играть чуть ли не до сорока лет. Среди немцев первым на ум приходит Лотар Маттеус, который закончил карьеру в 39. Но есть среди выдающихся игроков “Бундестим” и те, кто в силу различных причин закончили карьеру слишком рано. UA-Football расскажет о шести таких игроках.

Ули Хёнесс (завершил карьеру в 27 лет)

Открывает наш список Ули Хёнесс, сыгравший в истории “Баварии” огромную роль, причем, как в роли игрока, так и в роли менеджера. Ули присоединился к "Баварии" в 18 лет и играл на позиции нападающего. Начиная с 1972 года Хёнесс начинает коллекционировать трофеи с пугающей скоростью. “Бавария” выигрывает три чемпионских титула и три Кубка европейских чемпионов, а в сборной Ули побеждает на Евро-1972 и через два года становится триумфатором домашнего Чемпионата мира. Феерическую карьеру 23-летнего форварда омрачила травма в финале КЕЧ-1975 ("Бавария" играла против “Лидса”). Защитник англичан Френк Грей ударил Ули по колену, после чего нападающий уже не смог продолжить игру. Именно эта травма впоследствии не давала играть Хёнессу в полную силу. Через четыре года он завершил карьеру игрока и стал самым молодым менеджером в истории Бундеслиги.

Результаты деятельности Хёнесса мы с вами прекрасно знаем. По количеству трофеев и финансовой мощи “Бавария” с огромным запасом впереди всех немецких клубов. Была и тёмная страница в биографии Хёнесса. В 2014 году он признался в сокрытии от налогов 15 миллионов евро. Хёнесс отсидел в тюрьме более полутора лет, но потом вернулся к должности президента “Баварии” и только в 2019 году покинул этот пост, сохранив за собой звание "почетного президента".

Маттиас Заммер (завершил карьеру в 30 лет)

Удивительно, но последний немец, который получал “Золотой мяч” – защитник! Маттиас Заммер не только выдающийся спортсмен, но и человек интересной судьбы.

Родился “Рыжеволосый метеор” в Дрездене, ГДР. Его отец, Клаус, в то время защищал цвета местного “Динамо”. По окончанию карьеры игрока Заммер-старший стал тренером “динамовцев”. Именно он и ввёл в первую команду Маттиаса, который начинал карьеру на позиции нападающего. Со временем Заммер играл все ближе к своим воротам.

Не секрет, что во времена “холодной войны” все клубы Восточного блока под названием “Динамо” курировались местными МВД. Именно поэтому молодого Заммера зачислили в ряды “Штази” и дали военное звание. Правда, признался в этом футболист только в 2017 году...

Объединение Германии дало возможность “восточным” немцам переходить в “западные” клубы. Маттиас воспользовался такой возможностью и начиная с сезона 1990/1991 защищал цвета “Штутгарта”.

Отыграв два сезона за швабов Заммер отправился покорять миланский “Интер”. К сожалению для всех сторон, неудачно. За несколько месяцев “Рыжеволосый метеор” сыграл в 11 матчах и забил четыре мяча, но так и не смог привыкнуть к Серии А.

Заммер вернулся в Германию, но уже в дортмундскую “Боруссию”, где раскрылся во всей красе. Вместо сотни слов можно просто перечислить достижения Маттиаса: дважды чемпион Германии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Межконтинентального кубка. Ну и конечно же, победитель и лучший игрок ЕВРО-1996. И вишенка на торте: “Золотой мяч”-1996!

(фото - Ули Хенесс и Маттиас Заммер)

К сожалению, сказка быстро закончилась. Во время обыкновенной операции на ноге в рану была занесена инфекция. Была даже угроза ампутации, но всё обошлось. Но вот с карьерой игрока Заммеру пришлось попрощаться в 30 лет. К счастью, Маттиас нашёл себя в “пост-игроцкой” жизни, впоследствии став успешным тренером “Боруссии” Дортмунд и “Штуттгарта”, а также спортивным директором “Баварии”.

Себастьян Дайслер (завершил карьеру в 27 лет)

Себастьян Дайслер не мог не оказаться в “Баварии” – они были созданы друг для друга. Главный талант поколения и “Звезда Юга” казались идеальной парой. Но череда тяжёлых травм, давление общественности и внимание прессы поставили крест на карьере Себы.

Сразу после дебютного сезона в “Боруссии” Менхенгладбах Дайслер переезжает из тихой провинции в шумный и бурлящий Берлин. Это сегодня “Герта” является аутсайдером БЛ1, а на рубеже веков, в сезоне 99/00 “Старая Дама” участвовала в Лиге Чемпионов, где в первом групповом турнире оставила за бортом соревнований “Милан”, занявший 4-ое место в группе! Правда уже во втором групповом турнире “Герта” заняла уже заслуженное последнее место...

На волне таких успехов Дайслер поехал на Евро-2000, где отыграл все три матча в групповом этапе. И это в 20 лет! Впрочем, на том турнире Германия выступила безславно, и не одержав ни одной победы отправилась домой.

В следующем сезоне Себа помог выиграть берлинскому коллективу Кубок немецкой лиги. А вот в сезоне 2001/2002 Дайслер получил тяжёлую травму колена, а это значило только одно: прощай Мундиаль! Как знать, кто стал бы чемпионом мира, будь в составе “бундестим” ещё один креативный полузащитник, кроме Баллака, который дотащил сборную до финала, но пропустил его из-за перебора жёлтых карточек.

(фото - Дайслер оглашает о завершении своей карьеры на специальной пресс-конференции)

Впрочем Михаель и Себастьян по окончанию ЧМ-2002 оказались в одной команде. Но если Баллака можно смело назвать легендой “Баварии”, то Дайслер за три года в Мюнхене отыграл всего 62 матча. Виной тому постоянные травмы колена (пять операций!) и… депрессия. Себа очень переживал из-за тяжелого восстановления после повреждений, из-за пропуска важных матчем и из-за мнения людей о его высокой зарплате. А главное – от требования болельщиков чуть ли ни в одиночку “поднять с колен” бундестим после провала на ЕВРО-2004. В итоге, футболист не выдержал переживаний и был вынужден лечь в психиатрическую клинику.

Последний матч Дайслера состоялся в 2006 году, а уже в 2007 футболист объявил о завершении карьеры в 27 лет. Физическое, а главное психологическое здоровье Себастьяна не выдержали груза ответственности “главного таланта поколения”.

Филипп Лам (завершил карьеру в 33 года)

Представлять Филиппа Лама особо не нужно. Воспитанник “Баварии”, ставший её капитаном. Капитан сборной Германии, поднявший над головой Кубок Мира. Образец профессионализма и настоящей немецкой дисциплинированности.

Лам дебютировал за “Баварию” в 19 лет, но осознав что не сможет конкурировать с Саньолем и Лизаразю, отправился в двухлетнюю аренду в “Штуттгарт”. В команде под управлением Феликса Магата Лам окреп и “доигрался” до звания второго лучшего игрока Бундеслиги, пропустив вперед только Аилтона, голы которого сделали в том сезоне “Вердер” чемпионом.

По возвращении в “Баварию”, карьера молодого защитника пошла по нарастающей. Бесконечные внутренние трофеи, победа в Лиге Чемпионов-2013, и, наконец, долгожданный триумф на Мундиале в Бразилии. А как же не вспомнить, легендарное ноу-хау Гвардиолы, который во время тренерства “Баварии” перевёл Лама в центр полузащиты? Органичность, с какой Лам заиграл в опорной зоне поразила весь мир.

Завершил карьеру Лам по двум причинам. Первая – его сомнения в уровне футбола, который он сможет показывать в следующих сезонах. Филипп боялся, что банально “не потянет” игру на прежнем уровне.

(фото - Лам после своего последнего матча в футболке "Баварии")

Вторая причина – желание больше проводить времени с семьёй. Лам – “домашний” парень. Одна из причин, того, что Лам провёл всю карьеру в составе “Баварии” – нежелание покидать юг Германии. “Бавария – мой дом!”, – заявлял защитник. В этом он очень похож на своего коллегу из “Эвертона”. Лейтон Бейнс тоже не хотел переходить в “МЮ” именно из любви к “малой родине”.

Выдающийся профессионализм и преданность привели Лама в Зал славы “Баварии”, но главное – оставили имя Филиппа в истории футбольной Германии на очень видном месте.

Андре Шюррле (завершил карьеру в 29 лет)

... 9 июля 2014 года, Белу-Оризонти. На глазах всего мира сборная Бразилии проигрывает в полуфинале домашнего Мундиаля со счетом 0-5. На 58-й минуте рекордсмена Клозе меняет Андре Шюррле и уже через 11 минут превращает пятёрку на табло в шестёрку. Ещё через десять минут окончательно добивает и унижает “пентакампеонов” забив сумасшедшим ударом в ближний угол седьмой мяч. Кто тогда мог подумать, что этот супер-джокер уже через пять лет не нужен будет даже московскому “Спартаку”!

Шюррле стал звездой в “Майнце 05”. В сезоне 2010/2011 скромный клуб запрыгнул на пятое место по итогам сезона, а Шюррле удалось забить 15 мячей. Переход в более именитый клуб был вопросом времени, и в следующем сезоне молодая звезда переехала в Леверкузен, в “Байер 04”. Два отличных сезона в составе “аптекарей” и очередное повышение. Теперь Шюррле захотел видеть в своей команде сам Жозе Моуриньо. Андре, кстати, стал первым подписанием португальца во время “второго пришествия” в "Челси". И если в первом сезоне Шюррле регулярно появлялся на поле, то во втором “Особенный” перестал доверять немцу. Как потом признался сам Шюррле, он был счастлив в Лондоне, но отношение Моуриньо вынудило его уйти: “ Мне было невероятно сложно. Часто я ехал домой после разговоров с Моуриньо и думал, что больше не выдержу. А что я мог сделать? Он оказывал просто невероятное давление".

Переход в “Вольфсбург” за 33 миллиона евро себя не оправдал. Тем более, именно тогда у Шюррле начались серьезные травмы. Через два года Шюррле отправился в Дортмунд, но и в “Боруссии” себя не проявил. Увеличилось и количество травм – до трех-четырех за сезон. В Дортмунде потеряли веру в Шюррле. Через два сезона он уехал в аренду в “Фулхем", а потом уже и в “Спартак”. Находясь в московском клубе Андре заявил, что из-за болезней и участившихся травм он может закончить карьеру в течении ближайших двух сезонов.

Так и произошло – “Спартак” отказался выкупать чемпиона мира по окончанию аренды, и Шюррле решил завязать с футболом.

По одной из версий, участившиеся травмы и тяжёлое восстановление вызвано переходом Шюррле на веганское питание. А нахлынувшая депрессия не оставила Шюррле выхода и один из героев исторического матча в Белу-Оризонти закончил карьеру до наступления тридцатилетия.

Ларс и Свен Бендеры (намерены завершить карьеру в 32 года)

Самый свежий пример. В конце прошлого года братья Бендеры объявили, что по окончанию сезона повесят бутсы на гвоздь. Причина, как и большинства игроков из нашего списка, банальна – травмы. Поэтому Бендеры, как и подобает близнецам, решили синхронно уйти из большого спорта.

Родились Ларс и Свен в маленьком городке Розенхайм, федеральная земля Бавария. Выступления на высшем уровне Бендеры начали в “Мюнхене 1860” в 2006 году. Уже через три года пути братьев разошлись: Ларс уехал в Леверкузен, а Свен – в Дортмунд, чтобы через восемь лет воссоединиться с братом в “Байере 04”.

Карьеры у близнецов похожи, а вот набор трофеев отличается кардинально. Свен выиграл два чемпионата и Кубок Германии под руководством Юргена Клоппа. Ларс же добился успехов со сборной Германии на Олимпиаде в Рио в 2014 году (серебро) и на Евро-2012 (серебро).

Несмотря на твёрдое желание братьев завершить карьеру, фанаты их первого клуба “Мюнхен 1860” не теряют надежды, что тандем Бендеров вернется к истокам, и выведет их клуб хотя бы во второй дивизион. Время у Бендеров подумать над таким развитием карьеры ещё есть.