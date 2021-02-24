  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. В Лиге чемпионов Ханси еще не проигрывал: наставник Баварии Флик отмечает День рождения
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Лиге чемпионов Ханси еще не проигрывал: наставник Баварии Флик отмечает День рождения

Германия
(1 голосов)

Вчера команда преподнесла наставнику подарок

В Лиге чемпионов Ханси еще не проигрывал: наставник Баварии Флик отмечает День рождения

The Sun

Новина українською

Ханс-Дитер (Ханси) Флик родился 24 февраля 1965 года в Гейдельберге (Баден-Вюртемберг, ФРГ). С августа 2006-го по июль 2014 года – ассистент главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Сегодня тренеру "Баварии" исполняется 56 лет.

Читайте такжеЛацио – Бавария 1:4. Видео голов и обзор матча

Команда Флика выиграла 6 трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Отметим, что серия тренера мюнхенцев в главном клубном европейском турнире теперь составляет 15 матчей (14 побед и 1 ничья). Он не проиграл ни одного поединка в Лиге чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...