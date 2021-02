В Лиге чемпионов Ханси еще не проигрывал: наставник Баварии Флик отмечает День рождения

Ханс-Дитер (Ханси) Флик родился 24 февраля 1965 года в Гейдельберге (Баден-Вюртемберг, ФРГ). С августа 2006-го по июль 2014 года – ассистент главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Сегодня тренеру "Баварии" исполняется 56 лет.

Команда Флика выиграла 6 трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Отметим, что серия тренера мюнхенцев в главном клубном европейском турнире теперь составляет 15 матчей (14 побед и 1 ничья). Он не проиграл ни одного поединка в Лиге чемпионов.

