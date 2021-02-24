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В Лиге чемпионов Ханси еще не проигрывал: наставник Баварии Флик отмечает День рождения
Вчера команда преподнесла наставнику подарок
The Sun
Ханс-Дитер (Ханси) Флик родился 24 февраля 1965 года в Гейдельберге (Баден-Вюртемберг, ФРГ). С августа 2006-го по июль 2014 года – ассистент главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Сегодня тренеру "Баварии" исполняется 56 лет.
Команда Флика выиграла 6 трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Отметим, что серия тренера мюнхенцев в главном клубном европейском турнире теперь составляет 15 матчей (14 побед и 1 ничья). Он не проиграл ни одного поединка в Лиге чемпионов.
????️ - Hans-Dieter Flick is now unbeaten in all 15 Champions League matches as a manager (W14-D1-L0), the 2nd-longest unbeaten run by a manager from his debut in the competition, after Louis van Gaal (19 for Ajax). #UCL #LAZFCB— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 23, 2021
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