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Анхелиньо: Гвардиола уничтожил мою уверенность в себе

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Анхелиньо: Гвардиола уничтожил мою уверенность в себе

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Защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо рассказал о своём пребывании в "Манчестер Сити".

"Гвардиола уничтожил мою уверенность в себе. После перехода из ПСВ в „Манчестер Сити“ я оказался в центре его внимания. Пеп наблюдал за мной в двух предсезонных встречах и больше не дал мне шансов. Так что я был счастлив переходу в „РБ Лейпциг“ и стал полноценной частью клуба. В „РБ Лейпциг“ я почувствовал доверие с первого дня. Клуб и тренер дали мне невероятный толчок вперёд. Теперь я счастлив и имею возможность стабильно играть", — приводит слова Анхелиньо Goal.com.

Анхелиньо перешёл из ПСВ в "Манчестер Сити" в 2019 году. За английский клуб защитник сыграл в 6 матчах. В 2020 году Анхелиньо перешёл в "РБ Лейпциг" на правах аренды, а в феврале 2021 года заключил полноценный контракт с немецким клубом.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити РБ Лейпциг Анхелиньо
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
24.02.2021 в 18:01
Очень хороший игрок. Можно пожелать только удачи. Но не вина тренера, что не подошёл в его схему. Зина вон остался и боролся, когда шансов вроде бы не было вовсе и уже дважды добился того, что Пеп его сначала поставил, а затем и вернул в основу.
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