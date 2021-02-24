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Анхелиньо: Гвардиола уничтожил мою уверенность в себе
Футболист раскритиковал испанца
Защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо рассказал о своём пребывании в "Манчестер Сити".
"Гвардиола уничтожил мою уверенность в себе. После перехода из ПСВ в „Манчестер Сити“ я оказался в центре его внимания. Пеп наблюдал за мной в двух предсезонных встречах и больше не дал мне шансов. Так что я был счастлив переходу в „РБ Лейпциг“ и стал полноценной частью клуба. В „РБ Лейпциг“ я почувствовал доверие с первого дня. Клуб и тренер дали мне невероятный толчок вперёд. Теперь я счастлив и имею возможность стабильно играть", — приводит слова Анхелиньо Goal.com.
Анхелиньо перешёл из ПСВ в "Манчестер Сити" в 2019 году. За английский клуб защитник сыграл в 6 матчах. В 2020 году Анхелиньо перешёл в "РБ Лейпциг" на правах аренды, а в феврале 2021 года заключил полноценный контракт с немецким клубом.
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