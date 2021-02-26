Бундеслига. Вердер остановил Айнтрахт

В последний раз “Айнтрахт” проигрывал 11 декабря, а затем набрал 29 очков из 33 возможных, взлетев в первую четверку. Когда-нибудь его положительная серия должна была прерваться, но неожиданно полет “орлов” прервала не “Бавария”, а “Вердер”.

Все положительно начиналось для гостей. Уже на девятой минуте “Айнтрахт” вышел вперед благодаря голу Силвы. Костич разыграл угловой, выполнил навес, и португалец забил 19-й гол в чемпионате.

Однако затем играли приняла нежелательное для “Айнтрахта” направление. “Вердер” перехватил инициативу, и стал создавать момент за моментом. Особенно выделялся Ращица. Сначала он опасно ударил со штрафного, а затем организовал гол Сардженту, который был отменен из-за офсайда, и наконец ударил в перекладину.

Гол назревал, и было ощутимо, что “Вердер” старался действовать на грани офсайда, используя то, что Костич был невнимателен при обороне своих ворот, а 37-летний Хасебе, который опустился в линию защиты из-за дисквалификации Н’Дика, не успевает за скоростными форвардами “Вердера”.

И план хозяев сработал. На 47-й минуте из полуфланга Костича/Хасебе прорвался Гебре Селассие, а на 62-й минуте Сарджент. Затем еще один гол “Вердера” был отменен из-за офсайда.

У “Айнтрахта” мало что получилось в атаке. Команда Ади Хюттера почему-то выглядела уставшей, вялой, предсказуемой. И после тройной замены Хюттера на 65-й минуте и перехода на два форварда, “Айнтрахту” не удалось переломить ход игры. 2:1 – справедливая победа “Вердера”.

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Бундеслига, 23-й тур. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Айнтрахт” Франкфурт 2:1

Голы: Гебре Селассие 47, Сарджент 62 – Силва 9

“Вердер”: Павленка – Велькович, Топрак, Фридль – Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд (Грос 90+5), Агу – Сарджент (Фюллькруг 79), Шмид (Биттенкур 79) – Рашица (Мбом 86)

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Тута – Костич, Соу, Роде (Баркок 65), Дурм (Хрустич 66) – Юнес, Камада (Йович 65) – Силва

Предупреждения: Гебре Селассие 35, Шмид 78, Фридль 81, Мевальд 82 – Роде 40, Юнес 82, Тута 90+2