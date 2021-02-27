Бунт в Шальке. Команда попросила уволить главного тренера Кристиана Гросса

Главный тренер “Шальке” Кристиан Гросс потерял раздевалку. Как сообщили издания Sky, Sport1 и kicker, ведущие игроки клуба встретились перед матчем со “Штутгартом” с гендиректором клуба Йохеном Шнайдером и попросили уволить Гросса. Футболисты получили отказ.

Причин недовольства Гроссом несколько. Команда недовольна его тренировками, тактической подготовкой и неспособностью влиять на игру по ходу матча. Также 66-летний тренер путает имена своих футболистов и соперников.

Кроме того, игроки “Шальке” недовольны работой Вернера Лойтарда, который отвечает за реабилитацию. Его винят за большое количество травм.

Шнайдер, возможно, и хотел бы уволить Гросса, но заменить его некем. По информации Sky, ассистент главного тренера Райнер Видмайер отказался возглавлять команду, не готовы брать на себя ответственность глава академии Норберт Эльгерт и координатор Майк Бюскенс.

Клуб в комментарии информагентству dpa не подтверждает информацию о конфликте игроков с Гроссом.

Гросс работает с командой с декабря. Он стал четвертым тренером “Шальке” по ходу сезона. С ним команда выиграла один матч, дважды сыграла вничью и семь раза проиграла. После 22 туров “Шальке” занимает в турнирной таблице последнее место, набрав всего девять очков.