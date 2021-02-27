Бундеслига. Разгромы от Баварии и Дортмунда, дебютный гол Чупо-Мотинга, беспросветный Шальке

“Бавария” в порядке. “Боруссия” Дортмунд в порядке. “Герте” не везет. “Шальке” – ужасный. Матчи субботней программы 23-го тура получились веселыми и результативными, но закончились предсказуемо.

В Мюнхене “Бавария” забила пять голов “Кельну”. Леон Горетцка еще ни разу в Бундеслиги не отдавала больше одного ассиста за матч, а в игре с “козлами” у него аж три голевых передачи. Сначала точный кросс на Чупо-Мотинга (дебютный гол за “Баварию” в Бундеслиги), затем прекрасная комбинация с Левандовским.

На первых минутах второго тайма чудовищное недопонимание продемонстрировали Алаба и Боатенг, и Скири отыграл один гол. Впереди у “Баварии” было несколько нервных минут, но “Кельн” свои шансы не реализовал. Затем на поле появился Мюллер и сразу дал голевой пас на Левандовского (28-й гол в чемпионате!), и наконец дубль сделал вышедший на замену Серж Гнабри (после голевых пасов Эрнандеса и Горетцки). Убедительная победа “Баварии”.

Уверенно расправился со своим соперником и Дортмунд. В первом тайме команды не реализовали по два-три хороших голевых момента, но после перерыва на поле была только черно-желтая команда. Прекрасный тайм выдал Санчо. Сначала после его дриблинга и точного паса на хорошей позиции для дальнего удара оказался Дауд, а затем английский вингер реализовал пенальти за фол на Ройсе. На 81-й минуте дебютный гол за BVB забил бразилец Рейньер, арендованный на два года у “Реала”. Санчо разогнал контратаку, Холанд мог забивать сам, но не пожадничал с пасом – 3:0.

В десятый раз “Шальке” проигрывает в чемпионате с крупным счетом. Два первых гола – это просто ужас. “Штутгарт” выполнил подачи с углового с низом, а на дальней штанге дважды сам оставался Эндо. Третий гол – тоже после углового, в атаке вторым темпом.

У “Шальке” была возможность перевернуть игру. Еще в первом тайме Колашинац отыграл один гол, а на 77-й минуте гости заработали пенальти. Но Бенталеб пробил с точки очень плохо. Вместо 3:2 – 5:1. В конце игры “Штутгарт” забил два года дальними ударами.

Продолжается серия без побед “Герты”. Big City Club не может выиграть в девяти матчах подряд (две ничьи, семь поражений). Сегодня “Герта” неплохо смотрелась в игре с “Вольфсбургом”, сглажено действуя без мяча. У “Вольфсбурга” не было моментов, пока защитник “Герты” Клюнтер не срезал мяч в свои ворота после прострела Баку.

Во втором тайме “Герта” претендовала на пенальти, но рефери с помощью VAR изменил свое решение. Затем берлинцы ударили в штангу. Надежды “Герты” на какой-то го не оправдались. Более того – окончательный счет установил центрбек “Вольфсбурга” Лакруа, подключившись к угловому. 2:0. “Вольфсбург” крепко вцепился в третье место.

Бундеслига, 23-й тур

Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Кельн” 5:1

Голы: Чупо-Мотинг 18, Левандовский 33, Левандовский 65, Гнабри 83, Гнабри 86 – Скири 49

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис (Эрнандес 72) – Киммих (Мартинес 86), Горетцка – Сане (Данташ 86), Мусиала (Мюллер 64), Чупо-Мотинг (Гнабри 64) – Левандовский

“Кельн”: Тимо Хорн – Чихос (Яннес Хорн 46), Мере, Честич – Якобс (Каттербах 85), Реджбечай (Дрекслер 71), Скири, Озджан, Вольф – Деннис (Тильманн 56), Дуда (Майер 71)

Предупреждения: Алаба 22, Сане 45+1 – Чихос 45

Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Арминия” Билефельд 3:0

Голы: Дауд 48, Санчо 58 (пен.), Рейньер 81

“Боруссия”: Хитц – Морей (Менье 80), Джан, Хуммельс (Загаду 85), Геррейру – Беллингем, Дауд (Брандт 85) – Рейна (Азар 69), Ройс (Рейньер 80), Санчо – Холанд

“Арминия”: Ортега – Лаурсен, Нильссон, Пипер, Брюннер – Притль, Кунзе (Зойферт 75) – Фогльзаммер (Гебауэр 62), Доан (Окугава 75), Кордова (Шипплок 62) – Клос (Влап 62)

Предупреждения: Пипер 57, Кунзе 72, Притль 83

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Герта” Берлин 2:0

Голы: Клюнтер 37 (авт.), Лакруа 89

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу (Гилявоги 77), Лакруа, Понграчич, Отавио – Шлагер (Мехмеди 90+2), Арнольд (Филипп 90+2) – Баку, Герхардт, Штеффен (Жоау Виктор 86) – Вегорст (Бялек 86)

“Герта”: Ярстейн – Дардаи, Штарк, Клюнтер – Миттельштедт, Хедира (Гендузи 54), Тузар, Зефейк (Нетц 74) – Дарида (Лукебакио 74) – Радоньич (Кордоба 46), Кунья (Пентек 46)

Предупреждения: Отавио 45, Мбабу 47, Понграчич 48, Понграчич 90+4, Бялек 90+5

Удаление: Понграчич 90+4

Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Шальке” 5:1

Голы: Эндо 10, Эндо 26, Калайджич 34, Клемент 88, Дидави 90+2 – Колашинац 40

На 77-й минуте Бенталеб не реализовал пенальти (вратарь)

“Штутгарт”: Кобель – Мавропанос, Антон, Кемпф (Штенцель 76) – Вамангитука, Эндо, Мангаля, Соса – Ферстер (Дидави 62), Кастро (Клемент 62) – Калайджич

“Шальке”: Лангер – Колашинац, Чау, Мустафи, Беккер – Маскарель (Бенталеб 57), Стамбули (Очипка 83) – Арит, Сердар, Виллиам (Шепф 56) – Хоппи (Раман 73)

Предупреждения: Кастро 59, Эндо 66 – Беккер 29