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Флик о разгроме Кельна: Проанализируем матч и представим игрокам важные моменты
Наставник "Баварии" подвел итоги разгрома
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал
"Мы заслужили победу с таким счетом. Серж Гнабри и Томас Мюллер были очень полезны после своего выхода на замену. Леон Горецка отдал великолепные ассисты. Поэтому для меня именно он лучший игрок матча.
Мы проанализируем матч и затем представим команде самые важные моменты. Были эпизоды, которые мне не очень понравились. Мы двигаемся от матча к матчу. Что будет в итоге, зависит от нас. Если мы будем показывать хорошую игру и добиваться успехов, то сможем быть на самой вершине", - рассказал немецкий наставник.
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