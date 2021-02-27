Флик о разгроме Кельна: Проанализируем матч и представим игрокам важные моменты

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал разгромную победу над "Кельном" 5:1 в матче 23-го тура Бундеслиги.

"Мы заслужили победу с таким счетом. Серж Гнабри и Томас Мюллер были очень полезны после своего выхода на замену. Леон Горецка отдал великолепные ассисты. Поэтому для меня именно он лучший игрок матча.

Мы проанализируем матч и затем представим команде самые важные моменты. Были эпизоды, которые мне не очень понравились. Мы двигаемся от матча к матчу. Что будет в итоге, зависит от нас. Если мы будем показывать хорошую игру и добиваться успехов, то сможем быть на самой вершине", - рассказал немецкий наставник.