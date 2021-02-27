  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Флик о разгроме Кельна: Проанализируем матч и представим игрокам важные моменты
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик о разгроме Кельна: Проанализируем матч и представим игрокам важные моменты

Германия
(1 голосов)

Наставник "Баварии" подвел итоги разгрома

Флик о разгроме Кельна: Проанализируем матч и представим игрокам важные моменты

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал разгромную победу над "Кельном" 5:1 в матче 23-го тура Бундеслиги.

"Мы заслужили победу с таким счетом. Серж Гнабри и Томас Мюллер были очень полезны после своего выхода на замену. Леон Горецка отдал великолепные ассисты. Поэтому для меня именно он лучший игрок матча.

Мы проанализируем матч и затем представим команде самые важные моменты. Были эпизоды, которые мне не очень понравились. Мы двигаемся от матча к матчу. Что будет в итоге, зависит от нас. Если мы будем показывать хорошую игру и добиваться успехов, то сможем быть на самой вершине", - рассказал немецкий наставник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Кёльн Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcbayern.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...