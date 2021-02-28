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Бавария - Кельн 5:1. Видео голов и обзор матча

Германия
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Смотреть видео обзор матча Бавария - Кельн, чемпионат Германии, 27 февраля 2021

Бавария - Кельн 5:1. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бавария - Кельн, которые встречались в 23-м туре немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы в предыдущих двух матчах сыграли вничью и проиграли, поэтому стремились вернуться на победную стезю. Своей цели подопечные Флика достигли - Левандовски снова с дублем, дважды также забил Гнабри, еще один гол у Чупо-Мотинга.

Бундеслига, 23-й тур
Мюнхен, "Альянц-Арена"
"Бавария" – "Кельн" 5:1
Голы: Чупо-Мотинг 18, ​​Левандовский 33, Левандовский 65, Гнабри 83, Гнабри 86 – Скири 49

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Кёльн
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